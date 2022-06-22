健康醫療網》確診產婦還能繼續哺乳嗎？新生兒科醫解答

曾經確診或打過疫苗的媽媽母乳中都有抗病毒抗體，若能哺餵母乳，將可以帶給寶寶一定的保護效果，建議準媽媽們衡量疫苗接種的益處，盡量在生產前完成施打，保護自己也保護寶寶。

20歲的許小姐日前因陣痛來到醫院待產，完全沒有症狀的她卻在入院PCR採檢時，陽性確診，在產科醫護全套防護裝備下順利生下男寶寶，隨後轉入專責病房。生產前，許小姐並沒有哺餵母乳的打算，然而確診後聽了哺乳的衛教，她了解到寶寶可以藉由母乳獲得媽媽體內的新冠肺炎抗體，間接得到保護，因此轉念開始擠乳，由專人將母乳送到新生兒病房，讓寶寶順利喝到媽媽的乳汁。

母體施打疫苗 母乳含有抗體

台北慈濟醫院兒科部新生兒科趙露露主任表示，5歲以下的嬰幼兒和新生兒目前無法施打新冠肺炎疫苗，屬於高風險族群，而曾經確診或打過疫苗的媽媽母乳中都有抗病毒抗體，若能哺餵母乳，將可以帶給寶寶一定的保護效果，建議準媽媽們衡量疫苗接種的益處，盡量在生產前完成施打，保護自己也保護寶寶。

請繼續往下閱讀...

台北慈濟醫院兒科部新生兒科趙露露主任表示，5歲以下的嬰幼兒和新生兒目前無法施打新冠肺炎疫苗，屬於高風險族群，而曾經確診或打過疫苗的媽媽母乳中都有抗病毒抗體，若能哺餵母乳，將可以帶給寶寶一定的保護效果。（圖片來源：https://www.freepik.com/）

確診無法共室 仍可持續哺乳

因為疫情，確診媽媽雖然無法在第一時間母嬰同室，跟寶寶肌膚接觸，也無法親餵母乳，但只要擠乳前做好足夠清潔和衛生措施，寶寶仍然可以喝到母乳。趙露露主任強調，國外己有研究指出，確診過的產婦的母乳中雖有發現新冠病毒的RNA，但並沒有發現具有活性的病毒，所以根據現有的資料顯示新冠病毒不太可能由母乳傳播病毒。會傳染給幼兒主要仍是媽媽親餵時，口罩沒戴好，消毒沒做足，接觸寶寶前後未洗手，而將病毒透過空氣微粒傳播導致。

病毒感染風險 參考教學影片

趙露露主任提到，過去大家普遍擔心在專責病房擠出的母乳會被病毒汙染，餵給寶寶時容易導致寶寶染疫，可是現在國外己有文獻研究證實，將母乳進行巴氏消毒，可有效的去除新冠病毒，寶寶可安心食用。

針對住在專責病房的確診產婦，即便沒辦法讓媽媽親自哺餵母乳，醫院也設有完整的母乳哺餵SOP，即媽媽在生產前便有護理師衛教，提供衛教包及衛教影片，讓媽媽產後可以在專責病房自行擠乳，之後由專人將擠乳袋送至新生兒病房，透過巴氏消毒法以62.5度消毒30分鐘後，再餵給寶寶，讓寶寶可以順利喝到珍貴的母乳。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 確診產婦還能繼續哺乳嗎？新生兒科醫解答

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法