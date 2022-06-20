健康醫療網》新冠癒後又發燒？留意「兒童多系統發炎症候群」

新竹臺大分院小兒感染科醫師陳文發表示，兒童多系統發炎症候群通常在新冠病毒染疫孩童疾病痊癒2至6週的期間發生，詳細的致病機轉尚不明確，推測可能跟病毒感染後體內的免疫風暴有關。

新竹臺大分院日前收治一位兒童多系統發炎症候群（Multisystem inflammatory syndrome in children, MIS-C）個案，病童為11歲男童，一個月前確診新冠病毒後，在近日持續發燒4日，伴有眼睛紅、草莓舌以及頸部淋巴結腫大等症狀，入院後合併有心臟衰竭與休克現象，立即收治於兒童加護病房治療，經治療後狀況逐漸穩定。

確診病癒後2-6周發作 MIS-C與免疫風暴有關

請繼續往下閱讀...

新竹臺大分院小兒感染科醫師陳文發表示，兒童多系統發炎症候群通常在新冠病毒染疫孩童疾病痊癒2至6週的期間發生，詳細的致病機轉尚不明確，推測可能跟病毒感染後體內的免疫風暴有關，會導致全身多系統的發炎症狀，約有三分之一個案合併有休克症狀，需要入住加護病房治療。

近兩年在國外已陸續報導MIS-C重症個案，在10萬名確診孩童約有3.8人的MIS-C發病率，台灣目前染疫孩童個案數量已突破50萬人，相關個案近期應會持續發生，請家長要多加留意可能的症狀，染疫孩童如有不明原因持續發燒超過三日，都需提高警覺。

台灣目前染疫孩童個案數量已突破50萬人，相關個案近期應會持續發生，請家長要多加留意可能的症狀，染疫孩童如有不明原因持續發燒超過三日，都需提高警覺。（圖片來源：https://www.freepik.com/）

出現休克、高燒、視覺幻象 多團隊合作治療

新竹臺大分院小兒心臟科醫師傅俊閔表示，病童入院當日立即診斷其患有MIS-C重症，除休克外，還合併有心包膜積水、肺水腫現象，後續給予免疫球蛋白、靜脈類固醇與強心劑等藥物治療；同時整合了小兒心臟科、小兒感染科、兒童重症專科與小兒神經科等兒科重症團隊，全力搶救之下，病童的症狀已逐步穩定。

新竹臺大分院小兒部醫師陳麒年表示，除了休克症狀之外，此病童在高燒期間，伴隨有視覺異常幻象等症狀，甚至會在閉眼後數分鐘，持續看到招財貓跟他招手，或有異常人影。有鑒於新冠病毒會合併腦炎等問題，兒科重症團隊會診小兒神經科醫師許家睿評估腦部併發症的可能，安排了腦電圖以及腦部核磁共振攝影檢查後，初步排除嚴重腦部併發症之危險，所幸病童在高燒與休克症狀改善之後，視覺異常現象也陸續消失。

痊癒後再次持續發燒 儘速就醫評估

根據疾管署統計，今年以來台灣兒童新冠病毒感染人數已突破五十萬人，儘管大多數個案為輕症，僅有數日發燒或是呼吸道症狀，居家休息就已痊癒；但新竹臺大分院小兒部提醒，倘若孩子在感染後又再次持續發燒，伴隨著皮膚疹、眼睛發紅、草莓舌、腹痛或休克等症狀，須儘速就醫評估是否罹患兒童多系統發炎症候群。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者曾正豪 新冠癒後又發燒？留意「兒童多系統發炎症候群」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法