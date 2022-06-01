健康醫療網》新冠常備藥選擇+1 醫師：CPC口含錠可做輔助治療

吳其穎醫師表示，CPC原本就是廣為人知的成份，它可以對抗細菌以減少口腔內的細菌量，近來因疫情的關係，又有進一步研究發現，CPC可以破壞新冠病毒的外殼「套膜」達99%，並讓病毒瓦解死亡。

中山醫院小兒科吳其穎醫師提醒，Omicron症狀百變，難以透過特定症狀來判定是否確診。（健康醫療網提供）

近日台灣Omicron疫情延燒，越來越多人染疫，而許多輕症患者都以居家照護為主。日前藥師公會公告可先備妥六大類藥品以備不時之需，中山醫院小兒科吳其穎醫師表示，常備藥品項目當中，兒童用藥原則上與大人差不多。由於發燒已不是共同症狀，喉嚨痛也成為常見的病症之一，因此也可準備含有CPC成份的口含錠，確診者可以用來舒緩喉嚨不適、減少喉嚨病毒量，降低病毒傳播性；即使非確診者，一天可以含個2～3錠做到口腔殺菌與自我防護。

呼吸道、腸胃道的症狀都有可能是Omicron

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吳其穎醫師指出，目前Omicron的症狀百變，症狀與感冒雷同，不僅有呼吸道症狀，如咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等，也可能會有腹瀉、腹痛等腸胃道症狀，難以透過特定症狀來判定是否確診，若有疑似症狀，建議大家做快篩確認。

常備用藥選擇+1 CPC成份口含錠可以消滅新冠

日前藥師公會全聯會建議一般家庭準備的六大常備藥品，包含解熱止痛藥（乙醯胺酚）、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥及電解質補充劑、維生素B、C。吳其穎醫師建議，除了上述藥品，若民眾擔心喉嚨不適也可以準備一些口含錠，達到消炎止痛的效果。

口含錠也有抗病毒的功能？吳其穎醫師說明，市面上的口含錠基本都有局部鎮痛、消炎的功能，但有新的研究指出CPC（Cetylpyridinium Chloride）成份除了消炎之外，也有抗病毒功能，在過去，常見用於漱口水中，牙醫師在幫病人治療牙齒前，會使用CPC漱口水或是口含錠來減少口腔內的病毒。

吳其穎醫師表示，CPC原本就是廣為人知的成份，它可以對抗細菌以減少口腔內的細菌量，近來因疫情的關係，又有進一步研究發現，CPC可以破壞新冠病毒的外殼「套膜」達99%，並讓病毒瓦解死亡。

新冠肺炎確診人數攀升，民眾可在家備好常備藥與基本防疫物資。（健康醫療網提供）

減少口咽部病毒量 口含錠可輔助治療

口含錠會溶解在口腔中，針對口咽部消炎、殺菌，不過吳其穎醫師提醒，新冠病毒不僅限於口咽部位，病毒也會藏在鼻腔，所以口含錠僅算是輔助治療。

在全球其他已大流行過的國家中，不少國家將CPC口含錠應用於舒緩新冠確診者的喉嚨痛症狀，有些國家將CPC口含錠列為處方用藥，而在台灣民眾則可直接在藥局購買，有些診所也會開立為藥品給民眾使用。

針對尚未接種疫苗的孩童該準備哪些常備用藥？吳其穎醫師表示，其實與跟大人準備的藥物大同小異，像是CPC口含錠2歲以上兒童即可以使用，另外也可以準備常見的感冒藥、腸胃用藥，劑型則可以選擇磨粉、藥水等方便孩童吞嚥，不過家長要特別注意孩童的體重與劑量。同時也提醒，由於有少數特例在病程進展十分快速，因此居家照護時應特別留意自身症狀，尤其兒童應注意食慾、活力、精神三大指標，若有喘、胸悶、嘴唇/指甲發青、意識喪失、抽筋等都應進一步求援。未染疫民眾也勿恐慌，應保持飲食均衡、運動習慣，讓身體維持健康狀態，維持免疫力以對抗新冠肺炎。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者黃心瑩、林哲遠 新冠常備藥選擇+1 醫師：CPC口含錠可做輔助治療

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