健康醫療網》劃破醫護人員隔離衣的利刃 「這件事」比新冠肺炎還可怕

位在第一線協助患者的醫護人員，不僅需忍受生理上因長時間工作導致的疲憊，心理上也要面對隨之增高的染疫風險，此時若再遭遇醫療暴力，無疑是對於全體醫療人員的一大打擊。

近日全台新冠肺炎確診案例數居高不下，雖專責病床總數仍控制在安全範圍內，但醫療量能仍因篩檢數量龐大、醫護人員相繼確診等因素而備受影響。衛生福利部雙和醫院家庭醫學科專任主治醫師暨臺北市醫師職業工會會員代表陳信儒表示，在新冠肺炎疫情升溫的情形下，即便加派醫護人力也難以應付持續增加的醫療需求，此時，更容易導致「醫病關係的緊張」。

男子不滿就醫久候出言恐嚇 醫護士氣低落如雪上加霜

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幾日前即有一則新聞報導，一名男子攜其稚女至新北市耕莘醫院就醫，因對於就醫流程有所不滿，控制不住情緒而怒罵現場醫護人員甚至出言恐嚇，揚言「要打電話叫人來」，造成現場醫護人員恐懼不已。而事實上，此類事件並不只一二，對於疫情正熾、士氣蕭條及負面情緒升溫的此刻，無疑是對於全體醫療人員的一大打擊。

圖為遭恐嚇的護理師（右）。一旁是耕莘醫院總院長林恒毅（左）前來安慰受傷的醫護同仁。（耕莘醫院公傳室提供）

陳信儒醫師指出，雖能同理民眾對於疫情的不安及擔憂，但不管在什麼狀況下，對醫療人員從事言語甚至肢體上的暴力行為，或妨礙醫療行為進行，都是不當且不被允許的，也會導致其他民眾就醫權益受損，陷入就醫時間被迫延長的惡性循環。

院方應成醫護強力後盾 協助解決受暴者身心傷害

位在第一線協助患者的醫護人員，不僅需忍受生理上因長時間工作導致的疲憊，心理上也要面對隨之增高的染疫風險，甚至有許多第一線醫護人員，為怕將病毒傳染給自己的家人而選擇不回家。陳信儒醫師說，希望民眾在非常時期能多點體諒，也呼籲各家醫院及政府重視並協助解決醫療暴力問題。

舉例來說，對於受暴之醫護人員，院方除了以職災論處、協助申請補助以外，更應該在當事人兵疲馬困、或因擔心施暴者尋仇而無心爭議的情況下，成為強力的後盾並為其提供最充分的協助。

「助人」為醫護之本 「尊重」則為就醫基本

臺北市醫師職業工會強調，醫護的用意是助人，而非陷人入罪，即便譴責醫療暴力施暴者，也無法抹滅事發當下受暴者心中的創傷。提醒民眾利用醫療資源的同時，也要遵守基本的法律規定，給予醫療人員應有的尊重，勿在疫情期間增添醫療負擔，侵害其他人就醫之權益。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者賴欣平 劃破醫護人員隔離衣的利刃 「這件事」比新冠肺炎還可怕

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