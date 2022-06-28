健康醫療網》為什麼名人網紅都愛做？你所不知的「近視雷射」大哉問

近來，隨著許多知名球星、名人網紅相繼投入近視雷射的懷抱，謝旻蒼醫師提到，診間也有越來越多人詢問近視雷射的相關問題，且其實大家的疑問都相當類似，因此，他整理出幾個最常見的Q&A，希望能幫助到有需求的民眾。

3C科技越來越進步、產品也越來越多元，使得民眾近距離用眼需求大增，「近視」儼然成為最普遍的現代文明病。許多人每天都須戴著厚重的框架型眼鏡上班、上課，或是忍受長時間配戴隱形眼鏡的不適，而想藉近視雷射改善近視問題，卻是「既期待又怕受傷害」。嘉義知名連鎖眼科謝旻蒼執行院長表示，近視雷射是將雷射施打在「角膜上」，並不會進到眼球內部，也不會傷害眼球結構，且隨著近十年來雷射技術不斷地革新與優化，近視雷射也是一直在改良，與過去早已不可同日而語。

診間最常見「近視雷射三大問」 QA直接整理給你！

請繼續往下閱讀...

近來，隨著許多知名球星、名人網紅相繼投入近視雷射的懷抱，謝旻蒼醫師提到，診間也有越來越多人詢問近視雷射的相關問題，且其實大家的疑問都相當類似，因此，他整理出幾個最常見的Q&A，希望能幫助到有需求的民眾。

Q：做完近視雷射後眼睛會不會變得很容易乾？

A：謝旻蒼解釋，現今最常見的近視雷射有兩種，一種是「FS-LASIK飛秒準分子」；另一則為「SMILE全飛秒」。兩者雷射方式不同，前者於手術一開始會先製作一個角膜瓣，後將角膜瓣掀開，再氣化角膜基質層，達到矯正近視度數的目的；後者則是透過一個非常小，僅有約0.2公分大小的傷口，取出雷射產生的角膜透鏡，來調整角膜厚度及弧度，用以矯正近視或散光。

而在近視雷射後，因角膜上的神經受到暫時性的阻隔，所以可能導致眼睛淚液分泌略顯不足，但一般來說，在角膜自然修復後乾澀情形會自然改善。如為本身就有乾眼現象的民眾，則會建議進行SMILE全飛秒，由於傷口小，角膜上保留的神經較多，也就比較不容易產生眼睛乾澀問題。

Q：近視度數很深，也能靠近視雷射挽回嗎？

A：在施作近視雷射之前，會先進行許多詳細的檢查，來評估民眾是否適合進行近視雷射。謝旻蒼指出，以自己服務的診所為例，術前檢查高達約21項，為的就是確保民眾進行近視雷射的安全，而高度近視族群，在術前也必須藉由檢查眼睛條件、視網膜健康狀況、角膜厚度、弧度等，確認是否適合近視雷射，因此詳細且精密的術前評估檢查絕對是近視雷射手術非常重要的一個環節，以免貿然進行手術後影響角膜結構而衍生後遺症。

Q：我適合做哪種近視雷射？

A：近視雷射術式的選擇，不僅要考量民眾本身眼睛狀況，與工作特性及平常用眼習慣都有緊密關聯。謝旻蒼舉例，由於SMILE全飛秒雷射帶有傷口小的優勢，能大幅提升術後角膜穩定性，對於熱愛運動或平時需要從事一些較為激烈的極限運動者，一般會建議選擇SMILE全飛秒近視雷射，但還是需依照術前評估數據來考量會比較準確。

40歲以上也能做 同步改善近視及老花

由於雷射的技術不斷進步，近來近視雷射也有一舉兩得的發展，那就是以近視雷射同步改善「老花問題」。謝旻蒼表示，老花是因眼睛隨年齡退化，水晶體產生彈性疲乏，睫狀肌收縮力下降，導致眼睛看近物時對焦功能下降。因此近視雷射可藉由完全消除一隻眼的近視度數（利眼），而保留另一隻眼近視度數約100-150度的方式（非利眼），讓一隻眼負責看近、一隻眼負責看遠，再經過大腦融像，變成看遠看近都清楚，且不再需要配戴老花眼鏡。因此，現在也有蠻多40歲以上族群，尋求眼科專業醫療協助，希望能透過近視雷射同時改善近視及老花問題。

從小維護視力健康 才是保護眼睛最直接的方式

雖然近視雷射效果、安全性及穩定性相較過去都有大幅提升，但謝旻蒼提醒，「視力健康仍應從小維護」，呼籲父母關注孩子視力健康，並養成其正確用眼習慣。若有近視問題，透過及早使用眼藥水、角膜塑型片等方式介入，可避免讓度數快速增加。因為一旦成為高度近視，視網膜容易退化並衍生出其他相關併發症，甚至影響到往後能否成功進行近視雷射。因此，近視從小控制，才是最直接有效的解決之道。

相關影片：

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者賴欣平 為什麼名人網紅都愛做？你所不知的「近視雷射」大哉問

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法