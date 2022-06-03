健康醫療網》3C藍光加速腦功能失調！中年男「一夜尿逾2次」狂如廁不成眠

「夜間多尿」成流行文明病，醫揭：藍光使抗利尿激素分泌失調惹禍！

睡前狂滑手機讓腦功能與尿事都出問題！53歲的趙先生是多屏族，下班後愛看電視職棒轉播，還會邊開電腦工作，睡前也會不停玩手機。這一年來，總被半夜多次的尿意而打斷，而且尿量還非常多，導致白天精神不濟，黑眼圈上身，身體變差，工作頻出錯，甚至差點出車禍，前往泌尿專科就醫後，被診斷為「夜間多尿」。台灣泌尿科醫學會秘書長王弘仁表示，現代人3C依賴度高，加上台灣人口老化，預視罹患夜間多尿的人口會越來越多，且年輕化。夜間多尿本身雖不致命，但對身心健康及生活品質的影響嚴重，且與三高、慢性疾病息息相關，國際泌尿科醫學界已呼籲夜間多尿症應以公衛問題來正視、積極宣導並促進解決，否則恐演變成流行文明病！

台灣泌尿科醫學會秘書長王弘仁表示，現代人3C依賴度高，加上台灣人口老化，預視罹患夜間多尿的人口會越來越多，且年輕化。（圖片來源：https://www.freepik.com/）

睡前3C成癮致一晚尿逾2次夜不成眠，腦功能恐有事！

請繼續往下閱讀...

當夜晚尿液製造過多，使睡覺時尿意強烈，需頻繁起床如廁2次以上，且夜間尿量超過全天尿量的1/3以上，就符合夜間多尿症的定義。台灣尿失禁防治協會理事長廖俊厚醫師指出，夜間多尿成因多，包含老化、腦下垂體功能失調、膀胱儲尿能力變差、慢性疾病、睡眠或情緒問題，然而近年又發現「睡前3C成癮」是夜間多尿症的新興危險因子。研究發現，夜間多尿可被視為大腦下視丘晝夜節律功能障礙，3C藍光會刺激大腦活動，而呈現清醒狀態，使得睡眠週期延後，連帶影響腦下垂體荷爾蒙分泌功能失調，長期下來導致抗利尿激素分泌不足，使睡覺時尿液無法濃縮而尿量無法減少，造成夜間多尿，不得不起來如廁，導致睡眠不停被打斷甚至失眠。

王弘仁醫師解釋，腦下垂體除了負責調節人體內的水分平衡，同時也是控制睡眠與清醒週期的主要區域。當睡前使用3C產品使腦下垂體功能受損，「儘管只是多玩5分鐘都有影響！」呼籲民眾「如果有夜間多尿狀況，要思考是否是睡前捨不得放下3C產品所造成的文明病。」廖醫師補充，並分享門診收治的3C族趙先生，經診治後，除調整生活方式外，並開始接受口服的合成抗利尿激素藥物治療，如今已逐漸重拾良好的睡眠品質，精神與工作狀況也回到正軌。

夜間多尿真「要命」，死亡風險增，逾50歲熟齡男求診率增加三成！

推估目前台灣40歲以上患有夜間多尿症的人數至少超過450萬人，王弘仁醫師表示，「隨著台灣人口老化，邁入中年的人逐漸變多，可預視患有夜間多尿的人口持續增加。」，然因民眾對夜間多尿的認知不足，導致就醫率不高，調查顯示平均每十人僅有一人為此疾病求助泌尿科醫師。廖俊厚醫師分享，「與五年前相比，因不堪夜尿困擾而就醫的50至60歲熟齡男性，明顯增加20%至30%，治療需求有年輕化的趨勢」，提醒凡是50歲以上的男性，都應特別注意疾病表徵，畢竟夜間多尿是身體出問題、腦袋部分功能失常的前哨站。

實際上，患者的生活品質可能因精神和身體健康下降而嚴重受損，主因為「中斷睡眠起床如廁」，造成包括心血管疾病風險、心情沮喪、焦慮，甚至認知及記憶障礙。而患者夜晚起床如廁跌倒和骨折的風險增加，進而造成死亡率也較高。

當夜晚尿液製造過多，使睡覺時尿意強烈，需頻繁起床如廁2次以上，且夜間尿量超過全天尿量的1/3以上，就符合夜間多尿症的定義。（資料照）

王弘仁醫師強調，「夜尿多尿絕非正常現象，是可『被控制』的文明病，求助泌尿專科醫師診斷是第一要務！」同時須控管生活方式，例如：睡前6小時減少水分攝取、睡前不要飲用酒類、含咖啡因飲品及減少睡前3C產品使用，但隨著症狀的變化，這些措施恐不足應付，因此遵醫囑按時接受藥物治療調節荷爾蒙則相當重要。目前已有口服的合成抗利尿激素藥物，睡前補充可有效改善夜尿症狀，研究顯示抗利尿激素藥物可減少高達5成以上的夜尿次數，並增加2小時以上的連續睡眠時間，提高睡眠品質，精神狀態也有顯著改善。

牢記「夜尿二三四」，夜問AI「告別夜尿．全攻略」

近年衛教宣導及醫療照護走向更個人化及數位化的管理，在6月世界尿失禁周來臨前，由台灣泌尿科醫學會、台灣尿失禁防治協會共同創建的Line『夜問AI智能聊天室』，為持續提升國人對夜間多尿的認識，再度推出實用新功能「告別夜尿．全攻略」，民眾可透過夜問AI小幫手的協助，一步步從認識夜尿開始至搜尋最近的泌尿專科就診資訊。最後，醫師呼籲，「中年男性牢記『夜尿二三四』口訣，夜尿超過2次以上且尿量大於整天1/3，就要懷疑自己罹患夜尿多尿的可能性，因40歲以上盛行率達4成」，一旦年過50歲更須密切當心，建議可先透過數位『夜問AI智能聊天室』瞭解病徵資訊，先從改善自身生活方式做起，若狀況已嚴重影響生活品質及身心健康，建議務必盡快至泌尿專科就醫確認病因，對症下藥治療。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者曾正豪 3C藍光加速腦功能失調！中年男「一夜尿逾2次」狂如廁不成眠

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法