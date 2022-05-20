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健康醫療網》外媒估台灣恐單日20萬確診、大量死亡？專家回應了

台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，網路上出現許多以其他國家進行推測的數據，然而，每個國家採取的政策與防疫措施都不同，「不要用其他國家的軌跡模擬台灣。」
健康醫療網

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2022/05/20 11:45

台灣連日確診數已破8萬，根據日前英媒《每日電訊報》報導指出，旅居台北的美籍計算生物學家倪誠志（Chase Nelson）預估，台灣單日確診最高峰恐達20萬例。目前的死亡率雖然沒有爆炸性的成長，然而專家大膽預測，真實的數據至少要2-4週後才會出現，報導中進一步依香港死亡率推測，若台灣疫苗覆蓋率沒有提升，將會有2萬2000名長者死亡。對此，台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙持不同看法。

台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙。（資料照）

情況已不同　不要危言聳聽、陷入恐慌！

對於預估感染人數和死亡人數，陳秀熙教授強調，報導提及用香港的死亡率預估台灣疫情發展，或甚至網路上出現許多以其他國家進行推測的數據，然而，每個國家採取的政策與防疫措施都不同，「不要用其他國家的軌跡模擬台灣。」且必須以疫苗覆蓋率評估。

在台灣，目前Omicron變異株疫情，和過去的Alpha、Delta變異株疫情是截然不同的，「當時我們並沒有很高的疫苗覆蓋率，但是到Omicron時，我們是有疫苗介入的，所以感染的族群大部分屬於輕症、無症狀。」陳秀熙教授接著說明，「有打疫苗跟沒打疫苗的國家，差距會非常大，因為有打疫苗的國家，大多是無症狀和輕症，這些確診者將來會變成『隱性保護者』形成社區保護力。」

突破性感染是必然　保護高危險族群進展中重症是必須

另外，在Omicron疫情爆發時，台灣人民所接種的疫苗都屬於原始疫苗，對於症狀感染的保護有限，因此無法產生族群免疫，也就會出現疫苗失效導致突破性感染，但陳秀熙教授指出，現在已無法阻擋感染的發生，重點是施打疫苗可以「預防中重症和死亡率。」

每個國家疫苗接種情形大不相同，因此確診數和死亡率不應與其他國家相提並論。陳秀熙教授呼籲人人應將重點擺在，尚未完整接種疫苗，或有慢性病、高齡的族群，如何避免進展為中重症或照顧中重症患者不要死亡，也就是「重症減災」。因此，應針對高危險族群，能夠及早篩檢，揪出高病毒量的確診者，並加緊施以抗病毒藥物治療，以減低中重症和死亡的風險。

1.參考資料：Taiwan, hailed for its gold standard Covid strategy, now faces ‘potential for lots of deaths’

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林哲遠 外媒估台灣恐單日20萬確診、大量死亡？專家回應了

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