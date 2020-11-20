健康醫療網》近視雷射該不該做？ 眼科醫師傳授評估秘訣

莊怡群醫師表示，越年輕的近視患者，可以享受不戴眼鏡的時間越久。而隨著年紀增長，約莫40歲之後，就會開始有老花的現象，這時雖然雷射手術解決了近視問題，不用戴近視眼鏡，卻要戴上老花眼鏡，無法達到完全脫鏡的效果。

近視雷射該不該做？眼科醫師傳授評估秘訣！（資料照）

臨床上最常諮詢近視雷射手術的患者，除了因工作需求卻無法長期配戴隱形眼鏡的空服員、廚師，不喜歡被眼鏡束縛的熱愛戶外活動者及極限運動者外，還包括因角膜缺氧及眼裂太小，不適合戴隱形眼鏡的患者。在近視雷射手術前，眼科莊怡群醫師建議大家多諮詢幾間診所，多方比較，綜合評估需求及風險後，再做決定。

成年後即可雷射 越年輕效果越好

近視雷射需要等到眼睛發展成熟後才能進行，法律規定適合手術的人須滿18歲並且在六個月內沒有近視的進展。莊怡群醫師表示，越年輕的近視患者，可以享受不戴眼鏡的時間越久。而隨著年紀增長，約莫40歲之後，就會開始有老花的現象，這時雖然雷射手術解決了近視問題，不用戴近視眼鏡，卻要戴上老花眼鏡，無法達到完全脫鏡的效果。一般臨床上最適合做雷射手術的年齡是18到35歲，近視與散光皆可一併處理。然而老花之後也並不是完全不適合動手術，但通常會建議單眼保留些許度數，讓一隻眼睛負責看近，另一隻負責看遠。

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莊怡群醫師表示，越年輕的近視患者，可以享受不戴眼鏡的時間越久。

健康者都可近視雷射 關鍵在角膜剩餘厚度

基本上健康的人都可以進行雷射手術，不適應症包括免疫失調、極度乾眼症、視網膜剝離、視網膜病變及遺傳性角膜變性。懷孕及哺乳期婦女也因為賀爾蒙變化往往影響近視度數，建議延緩治療。莊怡群醫師指出，除上述特殊族群外，能否進行雷射手術還取決於角膜剩餘厚度。有些度數太深的患者或天生角膜過薄的患者，手術後可能因為角膜殘留厚度過少而產生角膜圓錐。因此這兩類患者必須經過謹慎評估才能確定是否可以雷射。角膜剩餘厚度一般建議要保留起碼320-350微米。

近視雷射分為LASIK飛秒雷射手術、傳統PRK、Smart TransPRK智能表層雷射手術、SMILE全飛秒雷射。醫師會根據年齡、需求、度數不同而決定適宜的手術方式。LASIK恢復期短，但術後有可能會有乾眼及瓣膜移位的風險；SMILE穩定性高，痛感低，但需在角膜內作業，有無法完成手術的可能性；Smart TransPRK手術時間短，屬不掀瓣手術，全程自動化、零接觸，但恢復期較長。不過莊怡群醫師表示，在新技術的輔助下，大部分患者均能達到良好的治療效果。

術後應保持良好用眼習慣 乾澀可補充人工淚液

近視手術的後遺症包括度數矯枉過正、度數不足、乾澀、及術後眩光等。莊怡群醫師提醒，術後必須避免陽光曝曬約6個月，並按時使用眼藥水，以免產生角膜白斑的後遺症。少滑手機、時常眨眼、補充人工淚液是術後保養的不二法則。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者黃心瑩 近視雷射該不該做？ 眼科醫師傳授評估秘訣

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