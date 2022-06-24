健康醫療網》中醫六大居家處方 拯救你的「新冠失眠」

根據統計發現，部分新冠的痊癒者，自律神經受到病毒的影響，會出現失眠的後遺症，吳宛容中醫師表示，上述都可以稱之為「新冠失眠」，也就是和新冠疫情相關的睡眠障礙。

新冠疫情持續進行中，每個人的生活多少都會受到影響，焦慮感更是不自覺地油然而生，未感染者會有擔心染疫的防疫壓力，居家隔離者則會有工作或上課模式改變的適應壓力以及照護同住家人的壓力，已感染者則會有暫停工作的經濟壓力或是擔心親友染疫的精神壓力，同時也會容易產生孤立感或是憂鬱感，而這些焦慮緊繃的情緒都會進一步影響心理，導致失眠。此外，經統計發現，部分新冠的痊癒者，自律神經受到病毒的影響，會出現失眠的後遺症，吳宛容中醫師表示，上述都可以稱之為「新冠失眠」，也就是和新冠疫情相關的睡眠障礙。

染疫破壞人體陰陽協調 治病需同步處理身心

請繼續往下閱讀...

中醫將睡眠障礙稱為「不寐」，無論是難以入睡、半夜容易醒來或是徹夜未眠都算是睡眠障礙的一種。中醫理論認為「陽入陰則寐，陽出陰則寤」，染疫的過程容易破壞人體的陰陽協調，且因疫情衍伸的擔憂會導致肝氣鬱結，傷及心神，因此除了治療疾病本身以外，疏肝理氣和安神定志也同等重要，身心一起處理才能更堅定的對抗疫情。吳宛容中醫師提供下列六大居家處方，幫助民眾可以讓心安定，舒心面對，遠離新冠失眠。

中醫將睡眠障礙稱為「不寐」，無論是難以入睡、半夜容易醒來或是徹夜未眠都算是睡眠障礙的一種。（圖片來源：https://www.freepik.com/）

按摩頭部好「神」穴

內經云：「印堂候肺，山根候心」，通常情緒緊繃時，胸口會鬱悶，眉頭會深鎖，因此，可以輕輕按揉兩眉之間也就是俗稱的印堂，一路向上推按至髮際線交際處的「神庭穴」，可配合薰衣草或薄荷等紓壓精油由下往上的按揉，能夠使得胸中糾結的緊繃情緒獲得紓解。此外，神庭穴旁開四指幅處，便是「本神穴」，有寧神的功效，可以一同按壓。耳朵三角窩中的後上方處，有一個「耳神門穴」具有安神助眠的作用，可利用指尖或是按摩棒去按壓穴位，有助於平衡失調的自律神經。

睡前助眠足浴

由於腳底是涵蓋許多人體器官、神經及內分泌的反射區，睡前泡腳能夠迅速放鬆全身的緊繃僵硬，透過足浴還能將氣血順勢往下引流，緩和用腦或是用眼過度所導致的頭面部氣血過盛，讓腦袋能夠順利進入睡眠模式。洗澡的時間也很重要，睡前1-2小時洗熱水澡，可讓體溫先行升高，沐浴後身體會自動調節溫度，將中心體溫調降，能夠幫助入睡。

避免睡前藍光刺激

居家期間，使用3C產品的時間通常較長，然而如果在睡前躺著划手機，持續讓自己暴露在藍光下，會使得皮質醇濃度升高，同時抑制褪黑激素分泌，更加難以入睡。倘若短時間沒有睡意，可以選擇閱讀輕鬆的書籍取代使用3C產品，或是閉上眼睛專注在呼吸，拉長吸吐的節奏，才能好好的培養睡意。

維持日常作息

許多人在居家時期可能會中途小睡時段變多，或是變得晚睡晚起，導致晚上精力旺盛，白天卻委靡不振的惡性循環。建議要盡量維持過往的作息，如果白天感到疲憊想睡，時間最好不要超過下午三點，也不要一次睡一個小時以上，以免影響到晚上的睡眠品質。

持續適量的運動

居家生活會減少通勤和運動量，若是一天身體的總活動量下降，很容易會造成心神疲累但肉體不累的情況，要改善這樣的問題，可以在白天工作空檔時跟著網路影片做簡單輕度的有氧運動，睡前則可以適度拉筋，活動缺乏伸展的筋骨，最後再以靜坐冥想做收尾，透過這樣動靜交替的運動，能有助於疏肝理氣，放鬆身心。

沖泡助眠茶飲－甘麥大棗茶

民眾可準備9克的甘草，30克的浮小麥和6枚去核大棗，將上述材料加入六碗清水，大火煮沸後轉成小火續煮半小時放至溫熱後，分成早中晚三次飲用。小麥歸心經，可養心安神，搭配大棗調和營衛，甘草養胃生津，能安定臟躁，緩和情緒，幫助入睡。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者曾正豪 中醫六大居家處方 拯救你的「新冠失眠」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法