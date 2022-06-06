健康醫療網》類清冠一號緩解確診不適 中醫依體質治療

台灣疫情高達九成輕症，在急於回歸日常生活且清冠一號藥物供不應求狀況下，經由中醫師依個人體質病症開立的處方，也能幫助病人緩解病症不適。

健康醫療網

一名已施打兩劑新冠肺炎疫苗的14歲女學生，幾天前確診，居家隔離期間體溫大約37度，但出現咳嗽、喉嚨痛、喉嚨乾、頭痛、鼻塞、鼻涕等症狀，持續三天未緩解，期間未服用西藥，因而求診中醫部視訊門診。由於清冠一號供不應求，中醫師依照女學生目前病症開立處方，服用三天之後，症狀皆改善，且於第七天快篩轉陰。

視訊看診示意圖。（中央社）

新冠肺炎病毒 中醫調理治癒

台南市立醫院中醫部劉家蓁醫師表示，類似新冠肺炎這種病情較重、在一個時期內廣泛流行、證候多相類似的疾病，中醫稱作「時行感冒」；若以急性熱病為主，表現發病急劇、病情險惡、傳染力強、能引起大流行，又稱作「溫疫」。

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台灣疫情高達九成輕症，在急於回歸日常生活且清冠一號藥物供不應求狀況下，經由中醫師依個人體質病症開立的處方，也能幫助病人緩解病症不適。

確診後遺症 中西醫合併診療助康復

此外，確診後遺症常見有疲倦、注意力不集中、呼吸費力、頭痛、焦慮、睡眠障礙等症狀，也能透過中醫協助調理，讓身體機能恢復，或可善用衛福部推出「covid-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，增加跨科看診便利性，透過中西醫整合協助早日康復。

根據染疫患者體質 給予不同治療方針

依照中醫觀點，由於氣候不同以及人體素質差異，雖然感染同樣病毒但表現出的症狀還是稍有不同，而有風熱、風寒、濕熱等不同表現。若患者體質偏向風寒，治療方針則改變，會用辛溫解表藥物，如麻黃；若偏向濕熱，會酌加利濕藥物，如滑石、木通等。

劉家蓁醫師也提到，不少確診者會出現喉嚨痛，可按壓少商穴，位於雙手拇指節側，外側指甲角旁1分處，以指甲或指腹掐按30秒，放鬆一下再繼續按，按壓穴位時會有微微痠脹感，可以緩解喉嚨疼痛的症狀。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者曾正豪 類清冠一號緩解確診不適 中醫依體質治療

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