健康醫療網》疫情升溫！春節前該做哪些防疫準備？指揮中心：備妥2大防疫物資

長達10天的農曆春節假期即將來臨，指揮中心指揮官王必勝提醒，春節前民眾應預先備妥口罩、家用快篩2大防疫物資。

春節連假即將來臨，然而近日確診數不斷上升，預計國內將面臨新一波疫情，春節前民眾該做好那些防疫準備？（https://www.freepik.com/）

健康醫療網

COVID-19本土疫情升溫，指揮中心先前預估疫情高峰將落在2月初，並預期春節前、後人流將使疫情再上升。長達10天的農曆春節假期即將來臨，指揮中心指揮官王必勝提醒，春節前民眾應預先備妥口罩、家用快篩2大防疫物資。

春節防疫不可鬆懈！年前口罩、快篩準備好

春節連假即將來臨，然而近日確診數不斷上升，預計國內將面臨新一波疫情，春節前民眾該做好那些防疫準備？指揮中心建議備妥口罩、家用快篩兩大防疫物資。

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口罩可至藥局、超商／市、藥粧等通路購買。指揮官王必勝提到，口罩現在應該人人都有，最主要是家用快篩的部分，在過年期間有些藥局會休息，建議民眾春節前可以提前作準備，以免到時候找不到地方購買這些防疫物資。

家用快篩的部分，已於2023年1月1日起，實施第九輪家用抗原快篩試劑實名制，民眾可持健保卡至快篩實名制藥局通路購買家用快篩試劑，每輪每人可分多次購買至多可購買6份30劑，每份共500元。

另外，符合免費領取快篩試劑的民衆，可持符合資格的健保卡至藥局領取。而自2022年12月1日起，實施第六輪0-6歲學齡前幼兒與第四輪65歲以上長者免費領取1份快篩試劑，符合資格但在2023年1月1日後尚未免費領取家用快篩試劑者也可領取。

春節期間診所休診 確診民眾如何看診、拿藥？

不只藥局，春節期間許多醫療院所也會休診，民眾就擔心疫情上升，醫療量能在春節期間能夠負荷嗎？若是確診，過年期間該如何視訊看診、拿藥？

對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這波疫情對醫療量能的衝擊，主要在於春節期間許多醫療院所僅部分開診，指揮中心已請各縣市的衛生局調查基層醫療院所的開診情形，並且與當地醫師公會、藥師公會協調，提供足夠的看診、領藥據點，讓民眾確診時方便就醫、領藥。

不過，目前各縣市僅做了初步的調查，羅一鈞提到，各縣市衛生局完成調查後，會公布在各縣市防疫專區，指揮中心也會提供網址連結各縣市防疫專區，方便民眾統一查詢，不過詳細的資訊在春節前會再完整說明。

此外，指揮官王必勝也鼓勵民眾在春節假期前接種次世代疫苗，他表示，在過年期間民眾都可能會出遊、返鄉，甚至是出國，接種次世代疫苗增加保護力，可以讓民眾這個年過得更平安、更健康。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷 疫情升溫！春節前該做哪些防疫準備？指揮中心：備妥2大防疫物資

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