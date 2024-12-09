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法操》撕毀房東掛號郵件判無罪，是無財產價值還是沒有不法意圖？

雖然新聞報導中蔡姓房客被判無罪的理由是郵局文件並無財產價值，但細讀判決書可以知道法院判無罪的理由應該是無「不法所有之意圖」。因為竊盜罪的主觀構成要件，除行為人須有竊盜故意外，還需要有不法所有之意圖，如果缺乏這兩個構成要件的其中之一，就不能論以竊盜罪。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2024/12/09 08:30

◎ 法操司想傳媒

近期有則新聞報導值得討論，高市蔡姓房客與房東有承租訴訟糾紛，涉嫌取走、撕毀對方所有郵件招領通知書等文件，被檢方依竊盜罪起訴，橋頭地院認為郵局等文件，並無財產上價值，判決無罪。

蔡男涉嫌撕毀、取走房東郵件，經檢方依竊盜罪起訴，被橋頭地院判決無罪。（記者鮑建信攝）蔡男涉嫌撕毀、取走房東郵件，經檢方依竊盜罪起訴，被橋頭地院判決無罪。（記者鮑建信攝）  

雖然新聞報導中蔡姓房客被判無罪的理由是郵局文件並無財產價值，但細讀判決書可以知道法院判無罪的理由應該是無「不法所有之意圖」。因為竊盜罪的主觀構成要件，除行為人須有竊盜故意外，還需要有不法所有之意圖，如果缺乏這兩個構成要件的其中之一，就不能論以竊盜罪。

所謂刑法上的不法所有意圖，是指意圖為自己或第三人不法所有的意思，不法所有意圖是欠缺適法權源，試圖將他人的財產移入自己實力支配管領下，而可以使用、收益或處分

但要如何判斷行為人是否自始有不法所有意圖是很難判斷的一件事，畢竟誰都沒有讀心術。不過，法官也說了，可以透過外在的客觀情況跟財產的性質來判斷。在本判決中，法官認為被告沒有竊取信件的不法意圖，只是單純撕毀，因此判無罪。

法操對本篇判決持不同看法，不法意圖應該指的是對無法律上的權原的認知，如果判決稱欠缺「所有意圖」可能還說得過去。把信偷走然後撕毀就不具不法意圖嗎？況且這種情況就像先偷走別人的東西把再把它弄壞一樣，難道在行為完成的時候就不算完成犯罪嗎，損害一項物品也可以說是基於所有權對物品為一定之處分，這也可說是「所有意圖」的一種表現方式。因此從刑事法的理論來看，法官對於這起案件的見解，恐怕不太適當並有待商榷。

另外本篇新聞報導還有一個沒有討論到的點就是毀損文書罪。刑法第352條規定：「毀棄、損壞他人文書或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。」，如果蔡姓房客真的有撕毀房東的郵件，那他也很有可能涉犯毀損文書罪。

法操提醒您，雖然本篇新聞報導中蔡姓房客獲得無罪判決，並不代表竊取他人主觀上無價值的物品都會無罪，具體還是要依照個案判斷，切勿以身試法。

本文經授權轉載自法操 撕毀房東掛號郵件判無罪，是無財產價值還是沒有不法意圖？

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