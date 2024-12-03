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李忠憲的思考》害怕的力量：從恐懼到智慧的轉化

我覺得我的人生就是由「害怕」構成，害怕讓父母失望，害怕沒有第一名，害怕生病考試失常，害怕承擔父親龐大的債務，害怕跑不完馬拉松，害怕跟別人一樣沒有辦法活出自己的人生。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2024/12/03 21:00

◎李忠憲

早上起來寫的那一篇在奇遊團裡面被稱讚，「害怕統戰並不是沒有信心，而是保衛台灣的重要手段」，老大還說這是他看過相關最強的論述：「害怕不見得聰明，不害怕一定不聰明」。

這篇文章下面有臉友質疑「害怕」這兩個字，我用柏拉圖的話回應，他說因為我的教育背景，所以快速引述哲學家的話，如果是一般網友寫的，我會不會覺得有道理？害怕絕對是負面的！

中國紫光集團10年前大動作透過併購要進軍台灣，學界率先表態反對。圖為紫光董事長趙偉國當年表示，計畫5年將紫光打造為全球第3大晶片製造商。（路透檔案照）中國紫光集團10年前大動作透過併購要進軍台灣，學界率先表態反對。圖為紫光董事長趙偉國當年表示，計畫5年將紫光打造為全球第3大晶片製造商。（路透檔案照）

我覺得我的人生就是由「害怕」構成，害怕讓父母失望，害怕沒有第一名，害怕生病考試失常，害怕承擔父親龐大的債務，害怕跑不完馬拉松，害怕跟別人一樣沒有辦法活出自己的人生。十年前鄭秀玲教授打電話邀請我出來開記者會的前一天晚上，我瑟瑟發抖害怕到睡不著覺，這十年來不知道被女王拿來嘲笑多少次。

我記得之前跟綠角有一個短暫的對話，他說因為我對哲學的生活化產生興趣，一個電機系的教授讓他覺得哲學也可以這樣生活化。

人生真的很難，尤其寫臉書更是如此，引用柏拉圖的話，人家說是因為柏拉圖，而不是這個話有道理；如果把柏拉圖蓋掉，人家又會說你抄襲，沒有尊重智慧財產權。

包括帶頭大哥大家都發現原來害怕是正面的，然後自己一直都在害怕，不管做什麼從一開始就害怕，到現在還是很害怕，本來可能覺得是自己有問題，也不敢講出來。

看了我的文章以後才恍然大悟說：原來這是聰明的表徵。

我說我講的就是大家原來知道的道理，所以才會產生共鳴，不寫，那麼多人覺得帳然若失，還說會有失落感，跟我講說至少可能有幾千人都會有這樣的感覺。

原來用另外一種方式來講出大家已經知道的事情，也能夠讓人家感到有所啟發。

奇遊團的成員包括帶頭大哥，是我看過台灣最勇敢、最有能力的人，但這些人都覺得會害怕，從頭害怕到尾，從開始害怕到現在。

我現在每次跑一場馬拉松之前，也覺得很害怕。

害怕怎麼會是一件負面的事情？

（作者為資安學者）
本文經授權轉載自李忠憲臉書

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