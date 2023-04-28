自由開講》回顧台灣的防疫歷程：盼後疫情時代能讓生活回到正常步伐

邱志偉

武漢肺炎從2020年1月開始蔓延至今，已經超過3年、將近1200天，如今我們終於走到俗諺所稱：light at the end of the tunnel，國人共同的努力下，隧道口前的光芒已逐漸清晰。指揮中心已舉行完最後一場記者會，5月1日指揮中心便要解散，武漢肺炎也將被降級為第四類法定傳染病，縱使武肺並非絕跡，但也到了我們學會與其共存的時刻，台灣將要回歸正軌。

中央流行疫情指揮中心27日舉行最終場記者會，並將在5月1日解編；總統蔡英文（右五）、前指揮官陳時中（右四）等人出席記者會，感謝團隊的付出。（資料照）

首先，我認為應該給這三年多來，多數配合防疫的台灣人民，最大的掌聲鼓勵。從2020年1月開始，國人因為有SARS的經驗，相當配合防疫工作，我們經歷了一段相當艱辛、不便的防疫時光，為確保口罩的供應充足，政府將口罩改採配額制，在國人守秩序之下，配發口罩極為順利，也奠定了我們抵抗武漢肺炎的根本實力。

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接著又是遇到2021年5月19日至7月26日全國三級警戒、還有疫苗施打等防疫政策，國人都展現高度配合，讓台灣至少將疫情高峰往後拖延很長一段時間，使得醫學臨床經驗能夠不斷更新，讓醫療量能穩步運作。雖然去年五月以後，台灣的確診率迅速飆升，但這項變種病毒的殺傷力，已經有逐步下降。雖仍製造國人相當大程度的不便，以及身心的不適，但國人還是挺過這場世紀浩劫，我要向國人致上最高敬意。

再來，我也要向最辛苦的中央流行疫情指揮中心所有醫事人員，表達我誠摯的謝意與敬意。在這場疫情中，台灣做到世界罕有的防疫公開透明，每天都更新確診數字與死亡人數，同時接受媒體的提問，而且是知無不言、言無不盡，這對安定媒體還有國人信心上，有很大的幫助，讓抗疫同時，軍心能夠不亂。同時各項防疫政策，皆能因應國際防疫的變化，且在各種壓力之下，努力兼顧民生經濟，並且適時向外國進口各種疫苗。在此，也要感謝美日等友好國家提供各種國際疫苗，讓台灣人民能夠更健康的挺過這場危機。

如今，防疫要走到尾聲了，最讓人遺憾的是武漢肺炎依然無法絕跡，持續改變樣態變成各種變異株，但殺傷力已經有逐漸下降，未來將成流感化。不過，我相信國人做好個人的健康衛生工作，謹記勤洗手，必要時仍配戴口罩，讓疫情與生活共存，逐步走回2019年前的日常。

回首這三年的日子，不知道是否很多人與我有同感，彷若經歷了一場噩夢，甚至長期處於半夢半醒之間，不知道何時該醒、何時能醒。5月1日的降級等同宣告真的可以醒了，我們要迎接正常的生活。如今各項經濟數據都顯示不樂觀，景氣指數依然在低點徘迴，全球許多大企業都在裁員，這是後疫情時代的一項艱困挑戰，要能完全走出這場人類浩劫，還有許多困難工作在等著我們。

我堅信，只要我們能夠挺過這場疫情，同樣也能在後疫情時代重新振作，讓民生經濟活絡，讓產業復甦回到正軌，天佑台灣！

（立法委員）

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