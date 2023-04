自由開講》回顧台灣的防疫歷程：盼後疫情時代能讓生活回到正常步伐

邱志偉

武漢肺炎從2020年1月開始蔓延至今,已經超過3年、將近1200天,如今我們終於走到俗諺所稱:light at the end of the tunnel,國人共同的努力下,隧道口前的光芒已逐漸清晰。指揮中心已舉行完最後一場記者會,5月1日指揮中心便要解散,武漢肺炎也將被降級為第四類法定傳染病,縱使武肺並非絕跡,但也到了我們學會與其共存的時刻,台灣將要回歸正軌。

中央流行疫情指揮中心27日舉行最終場記者會,並將在5月1日解編;總統蔡英文(右五)、前指揮官陳時中(右四)等人出席記者會,感謝團隊的付出。(資料照)

首先,我認為應該給這三年多來,多數配合防疫的台灣人民,最大的掌聲鼓勵。從2020年1月開始,國人因為有SARS的經驗,相當配合防疫工作,我們經歷了一段相當艱辛、不便的防疫時光,為確保口罩的供應充足,政府將口罩改採配額制,在國人守秩序之下,配發口罩極為順利,也奠定了我們抵抗武漢肺炎的根本實力。

請繼續往下閱讀...

接著又是遇到2021年5月19日至7月26日全國三級警戒、還有疫苗施打等防疫政策,國人都展現高度配合,讓台灣至少將疫情高峰往後拖延很長一段時間,使得醫學臨床經驗能夠不斷更新,讓醫療量能穩步運作。雖然去年五月以後,台灣的確診率迅速飆升,但這項變種病毒的殺傷力,已經有逐步下降。雖仍製造國人相當大程度的不便,以及身心的不適,但國人還是挺過這場世紀浩劫,我要向國人致上最高敬意。

再來,我也要向最辛苦的中央流行疫情指揮中心所有醫事人員,表達我誠摯的謝意與敬意。在這場疫情中,台灣做到世界罕有的防疫公開透明,每天都更新確診數字與死亡人數,同時接受媒體的提問,而且是知無不言、言無不盡,這對安定媒體還有國人信心上,有很大的幫助,讓抗疫同時,軍心能夠不亂。同時各項防疫政策,皆能因應國際防疫的變化,且在各種壓力之下,努力兼顧民生經濟,並且適時向外國進口各種疫苗。在此,也要感謝美日等友好國家提供各種國際疫苗,讓台灣人民能夠更健康的挺過這場危機。

如今,防疫要走到尾聲了,最讓人遺憾的是武漢肺炎依然無法絕跡,持續改變樣態變成各種變異株,但殺傷力已經有逐漸下降,未來將成流感化。不過,我相信國人做好個人的健康衛生工作,謹記勤洗手,必要時仍配戴口罩,讓疫情與生活共存,逐步走回2019年前的日常。

回首這三年的日子,不知道是否很多人與我有同感,彷若經歷了一場噩夢,甚至長期處於半夢半醒之間,不知道何時該醒、何時能醒。5月1日的降級等同宣告真的可以醒了,我們要迎接正常的生活。如今各項經濟數據都顯示不樂觀,景氣指數依然在低點徘迴,全球許多大企業都在裁員,這是後疫情時代的一項艱困挑戰,要能完全走出這場人類浩劫,還有許多困難工作在等著我們。

我堅信,只要我們能夠挺過這場疫情,同樣也能在後疫情時代重新振作,讓民生經濟活絡,讓產業復甦回到正軌,天佑台灣!

(立法委員)

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投,文長700字內為優,來稿請附真實姓名(必寫。有筆名請另註)、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。投稿信箱:LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法