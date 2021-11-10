自由開講》楊志良的「沒有愛心」說，根本包藏禍心吧？！

陳啟濃

台商春節返台，指揮中心堅守「10+4」的防疫要求，卻惹來楊志良的「沒有愛心」說。如果要犧牲台灣人的健康，來標榜自己的愛心，這不是愛心，而是包藏禍心。

前衛生署長楊志良認為春節檢疫「10＋4」方案只放寬4天，無法縮短天數是指揮官對中國台商「心中有恨」。（資料照）

有些人遇到中共，說法都會轉彎，當初挑剔指揮中心放寬機師檢疫過程為「10+4」，認定是造成五月武漢肺炎爆發的主因，現在卻要求政府放寬對中國的檢疫標準，這樣前後不一致的標準，不僅不符防疫專業，更會是滲入了對中共過於信任，流於放縱防疫作為的險境。

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更有人端出國際作法，希望台灣防疫能夠更開放，特別是針對台商春節返鄉這件事。而指揮中心提出希望台商有分批回國的打算，以避免集中在春節，造成防疫旅館不足的窘境。

台灣防疫保持得這麼好，除了有專業認真的指揮中心團隊人員，台灣人表現出高素質配合防疫要求的行為，當然也是很重要的因素。這樣的付出，是犧牲了多少親朋團聚的時機，多少全家出遊的歡樂，以及從事許多休閒遊憩的機會，才換來的防疫成果。

中共不可信賴，已經成為國際上的共識。特別是目前中國陸續有疫情傳出，真實的嚴重性，應該要比公開的資料還要惡劣。中共黑箱統治，不僅中國人是無辜的，台商當然更有權利返鄉過年。只是應該要配合政府的防疫要求，才不至於侵蝕到台灣的防疫成果。再說鄉愁誰人沒有，返鄉又何必限於過年時節。

（教育人員）

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