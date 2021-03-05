自由開講》中國政治封殺鳳梨 馬英九敢「踹共」？

林德宇

日前中國突襲式封殺台灣鳳梨，前總統馬英九針對此事，呼籲蔡政府盡快拿出善意與中國政府協商。然而，中國市場佔台灣農產品輸出的比例，正是在馬政府任內急遽攀升，中國今日能對台灣農民生計握有生殺大權，馬完全難辭其咎；而馬自己不僅不敢出來「踹共」面對，更不敢對中國批判「踹共」一腳，反而回過頭來要求蔡政府拿出善意，再度凸顯其對北京當局莫名其妙的寵溺心態，再怎麼錯都不會是中國有錯。

日前中國突襲式封殺台灣鳳梨，前總統馬英九針對此事，呼籲蔡政府盡快拿出善意與中國政府協商。然而，中國市場佔台灣農產品輸出的比例，正是在馬政府任內急遽攀升，中國今日能對台灣農民生計握有生殺大權，馬完全難辭其咎。（報社合成）

根據農委會農業貿易統計表，馬政府上任前的2007年，台灣農產品對中國的出口值約為4億3100萬美金，佔了12.5%的比例，排在第三名，少於日本、香港，此時第一名的日本佔比為24.7%，出口值約8億4800萬美金。在馬政府卸任前的2015年，我國農產品對中國出口值已來到20.5%、約10億53萬美金，穩居第一名，出口值較馬上任前漲了一倍不止，此時日本則以15.9%的比例、約7億7662萬美金出口值滑落第二名。若只看「水果、堅果及其製品」此項目，2007年中國僅佔出口值約4.1%，到2015年時此比例竟已來到47.8%，漲幅超過十倍，是第二名日本（10.4%）的近五倍，更佔據我國總出口值接近一半！

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由前文簡單數據可看出，馬政府的農產品外銷政策，尤其是水果，一言以蔽之就是「往中國賣就對了」。幸而馬曾力推的服貿、貨貿兩協議遭台灣公民社會的力量阻擋，蔡政府上台後也將此路線急踩剎車，2020年台灣農產品對中國的出口值比例為20.7%，此數字在蔡政府任內上升幅度已大幅趨緩，否則今日的中國政府恐怕將握有更多「以農逼政」、「以經逼政」的籌碼。蔡政府正帶領台灣經濟往多元發展的正確路線前進，同時仍努力為過去馬政府的錯誤擦屁股，更顯馬英九完全是無理取鬧。

馬英九日前針對蔡政府不願將「武漢肺炎」的稱呼統一改為中國官方認可的「新冠肺炎」大動肝火，但碰上此次中國政治封殺台灣鳳梨，他卻噤若寒蟬，完全不敢指出北京當局的蠻橫之處，只顧著要求我方釋出善意，令人難以理解。在此奉勸馬英九先生，若始終不敢「踹共」，不敢對中國對台的惡意打壓發聲踹一腳，「中國代言人」的封號將跟著你形影不離。

（台中市議員）

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