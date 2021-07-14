自由開講》與歐巴桑談新冠疫苗

與歐巴桑談新冠疫苗！圖為情境照，人物與本文無關。（資料照）

王英明

為覓食不得不上市場，遇見久違的賣菜歐巴桑，纏著我問一些問題。在保持社交距離狀況，我用口語化、容易聽懂的內容回答如下：

1）看新聞說，「也記」（AZ） 疫苗保護效果比「莫德納」差好幾趴？

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答：疫苗在做人體實驗的時候，因為時間、人種、地區、年齡的不同，每一種做出來的保護效果，報告會有差異。所以不能橫向做這樣的比較。比方說，你大兒子在去年的指考數學85分，二兒子今年考90分，你可以說老二功課一定比較好嗎？當然不行，因為題目不一樣。

2）聽國民黨說「也記」疫苗是催命符、打死很多人？

答：哪有這回事。沒有疫苗的時候，台灣每天本來就有350-450人逝世，裡面有不少是猝死，也有很多是原來的慢性病突然間有病變。怎麼會在使用疫苗後，每天有人逝世的事實，突然都會消失？變成凡是有死亡，都是事先有打疫苗的關係？照這個道理，如果不進口疫苗，台灣人的平均壽命突然間會增加好幾年、因為沒有人逝世？

「也記」（AZ）疫苗是世界上最多國家使用的疫苗，德國總理、英國首相、台灣前副總統、國民黨很多元老都是打這款疫苗。如果會到處造成死亡，這家疫苗公司不是早就賠到賣褲子？疫苗都是要救人的，有問題就不會上市。當然萬一有問題（包括幾十年來的各種疫苗），也有「國家救濟補償方案」。但我當醫師45年，似乎很少聽說過有人因與疫苗有關而死亡，領到6百萬。目前的新冠疫苗猝死案件，也是如此。

AZ疫苗是世界上最多國家使用的疫苗，德國總理、英國首相、台灣前副總統、國民黨很多元老都是打這款疫苗。（翻攝管碧玲臉書）

3）專家常說疫苗利大於弊，又說什麼死亡背景参考值沒增加，所以不要擔心，但我還是怕怕。

答：簡單講，一家慢性疾病安養院，每一個月如果平均有三名死亡的話，大家打了疫苗後，那個月還是死亡三人，那就當然是可能與疫苗沒有關連（當然解剖才是唯一答案）。

4）某市長說，大家穿 made in China 的衣服都沒有關係，為什麼疫苗就抗拒made in China? 這種凡事「反中」似乎沒必要。

答：這不是反中啦，台灣的經濟部的法律規定，從馬英九國民黨時代就已經訂下了「中國血清製劑包括疫苗不准進口」條文。如果中國疫苗很優秀，要進口是可以，但是立法院必須修法。再說一句，打在人身上的藥品，跟穿在人身上的衣服，可以類比嗎？

從馬英九國民黨時代就已經訂下了「中國血清製劑包括疫苗不准進口」條文。如果中國疫苗很優秀，要進口是可以，但是立法院必須修法。再說一句，打在人身上的藥品，跟穿在人身上的衣服，可以類比嗎？（資料照）

5）我有必要選擇疫苗廠牌嗎？

如果想去餐廳吃飯，但餐廳目前因食材問題，只有肉絲炒飯，如果非要吃海鮮炒飯，那要等三個禮拜。你能再撐三禮拜，當然就餓肚皮等。但你明明很餓（害怕隨時隨地被不明來源感染），有什麼就先吃什麼，起碼肚子飽（在街頭比較放心）。話又說回來，海鮮炒飯真的就比較好吃嗎？也不一定。

6）打了疫苗就天下無敵，不怕感染？所以某市長說，「暴力處理」，就可以解決疫情、病例歸零？

沒有一種廠牌疫苗是保證你百分之百不受新冠病毒感染，何況病毒目前還是會有變異。打疫苗是讓你萬一受感染後，很可能只是輕症，或是傳染力降很低。對長者更是「保證」不會住院或死亡。疫苗打完，平常的防疫工作都是要照做（也許要再繼續做兩年到三年）。

7）台積電、郭董好棒棒，買到了政府買不到的疫苗？

這種講法是大錯特錯。由於目前的新冠疫苗，跟過去的舊疫苗不一樣，都屬實驗階段，為了救命又不能不打，所以一定要由政府出面做擔保，在萬一的時候願負起責任，讓廠商免責，廠商才願意賣給你。

這次BNT疫苗能買成，若無政府出面保證，根本不能成交。過去由於政治因素，我國政府直接購買BNT，一直受到某些阻礙。所以改由民間以商業契約，完成買賣意向文書。但背後還是要有我們政府的支撐，才能完成。政府也要充分嚴格監督疫苗的製作、保存、運送、品質、安全性，要花很多力氣的。民間沒有一個單位可以做到這些事情。

8）郭董有寫文章向北京感謝，那我們是不是也要心懷感激？

這個有點好笑。胖虎常常欺負大雄，有一天胖虎突然不想打大雄，讓大雄覺得走路變得很自在，所以大雄應該非常感激涕零？

9）聽說疫苗現在流行要求注射右手臂，因為離心臟比較遠、比較安全、不會引發心臟病？

這個更好笑。如果讀過國中健康課應該知道，所有血液不要半秒鐘就都會流到心臟，在肺部「清洗」乾淨後馬上再送全身，不管你是右手臂左手臂。（防疫中心記者會，有記者沒有這個常識，竟也就這問題當場發問。大學畢業的藥藥專業記者，腦袋是跟菜市場歐巴桑一樣？）

（家醫學會創會理事）

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