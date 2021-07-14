自由開講》疫苗給最多，卻剩最多！雙北不要只當吵糖吃的小孩！

艾依柔

武漢肺炎爆發以來，雙北都是全國確診數最高的前兩名縣市。針對兩位市長的防疫措施，從中央到公衛專家都提出相當多的建議，但，兩位首長確是同一個鼻孔出氣，不論是疫調匡列到疫苗施打，都有自己一套與中央不同調的做法。

以疫苗施打為例，雙北市長幾乎每天照三餐以「疫苗不足」來批評中央，但，事實卻是中央給最多，而雙北剩最多。以CDC的資料統計，全國現有702萬劑疫苗，其中分配給台北市74萬劑、新北市82萬劑，雙北總共156萬劑，佔了總疫苗數的22%，但，卻分別還剩下10萬和20萬劑的莫德納疫苗，綜計30萬劑的疫苗尚未施打，以施打率來看，新北甚至只有55%，全國倒數第一。

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以疫苗施打為例，雙北市長幾乎每天照三餐以「疫苗不足」來批評中央，但，事實卻是中央給最多，而雙北剩最多。圖為台北市長柯文哲（左）及新北市長侯友宜（右）。（資料照）

這兩個月來，雙北猶如吵著要糖吃的小孩一樣，天天跟中央討疫苗，不斷往中央狂丟汙泥的作法，加深雙北市民對疫苗不足的怒氣。但，搞了半天雙北市分配到超過150萬劑的疫苗，卻還有30萬劑疫苗尚未施打，雙北市長應該要先向市民朋友們道歉，疫苗不是不足，而是還沒讓你打。

隨著日本宣佈再贈送百萬劑疫苗，而台灣購買的疫苗也將陸續到貨，所以CDC開放18歲以上國民登記施打意願，台灣將進入大量接種疫苗的階段，但，以雙北的施打效能，如何因應大量施打潮呢？雙北市長不要再當只會討糖吃的小孩，也不要再噴政治口水了，唯有加速疫苗接種效率，讓雙北防疫上軌道，台灣脫離三級警戒的日子才能提早到來。

（花店老闆）

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