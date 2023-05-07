健康醫療網》「抗老化、延長壽命」基因找到了！ 長新冠症狀、變胖也與它有關

陳宜民教授表示，GNMT基因的活化有三大應用領域，包括癌症、肥胖，以及老化，而這三者又是緊密關聯的。

台灣預防醫學學會舉辦預防抗老醫學學術研討會，現為台灣預防醫學學會理事長陳宜民教授研究發現：缺乏GNMT竟會產生脂肪肝、肝硬化、肝腫瘤、巴金氏症、思覺失調症及憂鬰症，所以想減肥瘦身的人應該要活化身體的GNMT，這樣才不會變胖，影響身體的新陳代謝。

陳宜民教授指出，發現世界上有真正的「抗老化、延長壽命」的基因，2022年更以提升GNMT基因表現能有效治療非酒精性脂肪肝炎及肝癌的論文發表在國際知名學術期刊International journal of Molecular Sciences。

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一直以來，人類可能都誤解了「健康的關鍵」，其實是與「基因」及「能量代謝」密切相關的。其實，不論東西方的醫學體系都早已深知保肝的重要性。（https://www.freepik.com/）

肝病有解方 長壽的密碼

透過研究團隊開發出的GNMT基因進行了一系列的深入研究，發現小鼠在剔除GNMT的基因之後，便會逐步發展出脂肪肝、肝纖維化、肝硬化與肝癌等疾病。

陳宜民教授所提出的合併使用GMNT誘導物PGG與Metformin（新陳代謝科醫師開立治療糖尿病的藥物）治癒小鼠脂肪肝之生化機轉，已在2022年的國際期刊International journal of Molecular Sciences上發表，受到醫學及科學界的肯定與關注，更突顯出GNMT基因的調控在細胞粒線體能量傳遞鏈上的多重角色。

活化GNMT 減少長新冠

一直以來，人類可能都誤解了「健康的關鍵」，其實是與「基因」及「能量代謝」密切相關的。其實，不論東西方的醫學體系都早已深知保肝的重要性。而陳宜民研究團隊在2021年時研究發現，COVID-19患者肝臟組織的GNMT表現量顯著下降，進而使粒線體功能、肝臟功能與人體微環境的恆定受損。

此外，在WHO公布常見的長新冠症狀項目也與GNMT的缺乏有密切相關，例如：疲倦、腦霧、運動後體力耗盡、憂鬱、焦慮、免疫調節失衡與肝功能上升等。

GNMT基因活化 有3大應用領域

陳宜民教授表示，GNMT基因的活化有三大應用領域，包括癌症、肥胖，以及老化，而這三者又是緊密關聯的。代謝異常最終都可能會導致人體在基因的表觀遺傳層面上失衡，進而導致肥胖、甚至是癌症的發生，這個過程在學理上已有相當多的論文分析跟研究支持。

陳宜民教授提到，人體許多健康問題是源於粒線體受損與自由基的增加，同樣地會促使老化與癌症的發生。無獨有偶地，GNMT本身便具有增強粒線體的功能，而粒線體就等同於人體細胞的電池，如果一個人的身體電力不夠，身體工廠想要發揮就相當困難了。這也就是為何GNMT能夠同時具有抑制癌症、調控血脂、血糖與解毒等多種重要的生理功能，而PGG便是可以透過抑制促癌基因MYC來活化GNMT。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩 「抗老化、延長壽命」基因找到了！ 長新冠症狀、變胖也與它有關

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