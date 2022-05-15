健康醫療網》男性出現勃起功能障礙？恐是心血管疾病惹禍

過去美國的研究中發現，40歲至70歲的男性當中52%有勃起功能障礙。而在臺灣，以往曾經用男性性健康評量表（IIEF-5）電訪40歲以上的男性，發現有勃起功能障礙的比例為26%。

男性的勃起功能，在生理上會受到血管、神經與內分泌系統的控制，在勃起時陰莖海綿體當中的平滑肌會放鬆讓動脈擴張，讓竇狀海綿體充血達到勃起，同時壓迫靜脈減少回流，以維持勃起狀態。假如發生勃起功能障礙，除了患者本身的精神壓力會增加，自己和伴侶之間的生活品質也會受到重大的影響。

勃起功能障礙 台灣40歲以上男性比例為26%

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臺北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主治醫師洪梵菁指出，勃起功能障礙的定義是「暫時或持續地無法產生或無法維持足夠的陰莖勃起，以達到滿意的性行為」。

過去美國的研究中發現，40歲至70歲的男性當中52%有勃起功能障礙。而在臺灣，以往曾經用男性性健康評量表（IIEF-5）電訪40歲以上的男性，發現有勃起功能障礙的比例為26%。

臺北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主治醫師洪梵菁指出，勃起功能障礙的定義是「暫時或持續地無法產生或無法維持足夠的陰莖勃起，以達到滿意的性行為」。（www.freepik.com）

勃起功能障礙和心血管疾病 具共同病生理機轉

其實勃起功能障礙的可能成因有很多，也常有可能好幾個原因一起發生。洪梵菁主治醫師表示，勃起功能障礙和心血管疾病除了有共同的病生理機轉，這兩者之間也有共同的危險因子：老化、高血壓、糖尿病、抽菸、高血脂、肥胖或代謝症候群、久坐不動的生活方式和酗酒。

更重要的是，出現勃起功能障礙以後會增加未來心血管疾病的風險，包含：心肌梗塞、腦中風、周邊血管疾病等，所以勃起功能障礙有可能是心血管疾病的早期警訊；而心血管疾病的患者，同時有高達七成以上具有勃起功能障礙的情形。

調整生活作息+健康檢查 避免勃起功能障礙傷身

洪梵菁主治醫師提醒，透過調整生活習慣，例如運動和戒菸，適度控制血壓、血糖和血脂，都能降低造成勃起功能障礙的風險。值得注意的是，有一些治療勃起功能的藥物，甚至是進行性行為本身，對於心血管是有風險的，如新聞上出現的「馬上風」，意思就是在性行為時發生猝死的情形，常是因為併發心血管疾病導致，所以在進行治療前要和醫師討論評估風險，才能將心血管健康和性生活品質一起兼顧。

本文經授權轉載自【健康醫療網】 記者林怡亭 男性出現勃起功能障礙？恐是心血管疾病惹禍

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