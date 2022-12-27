健康醫療網》全台40歲以上男性2人就有1人有勃起障礙！除吃藥還有「這些解法」

吳佳璋醫師強調，不只是心態與生活習慣調整，夫妻之間的關係經營也很重要，一起用正確的心態來面對勃起功能障礙，並盡早就醫尋求專業醫師的診察，別讓「鳥事」困擾一輩子。

56歲的張先生工作忙碌，常熬夜加班與應酬喝酒。近半年來，張先生的勃起硬度逐漸下降，原以為是近期太過忙碌勞累導致，但每況愈下，到最後甚至無法完成性行為，而為重振雄風，自行上網購買聲稱有壯陽效果的藥物服用，不過效果有限，且服用後出現頭暈不舒服的情形，才趕緊到醫院就醫，尋求泌尿科醫師專業的協助。

第４項文明病 勃起障礙與三高、心理有關

根據調查，台灣40歲以上男性每2人就有1人有勃起功能障礙導致房事不順，雙和醫院泌尿科吳佳璋醫師指出，勃起功能障礙除心理因素外，主要是陰莖動脈血管阻塞，可說是血糖、血脂及血壓「三高」的衍生症狀，加上近年來年輕化趨勢，儼然成為第４項文明病，男性朋友可不能小覷。

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根據調查，台灣40歲以上男性每2人就有1人有勃起功能障礙導致房事不順的情況發生！（https://www.freepik.com/）

調查指出，患有肥胖、三高等代謝性疾病或男性賀爾蒙低下之男性，會較早出現不舉或性行為時無法維持陰莖足夠硬度的情況；糖尿病的患者，性功能障礙風險會提高4.1倍；而有周邊血管疾病問題者，則是2.6倍，此外，像是不健康的生活習慣，如酗酒、抽菸、長期熬夜等也會明顯造成勃起功能障礙。

八成可透過藥物改善 負壓助勃器、體外震波新療法

吳佳璋進一步說明，理解成因後，男性要重開「雞」並不困難，建議就算出現「四十歲只剩一張嘴」的窘況也別擔心，可以先從改善生活習慣開始，在醫師的診斷下嘗試藥物治療，使用政府核可之磷酸二酯酶第五型抑制劑（PDE5i），如威而鋼、犀利士、樂威壯及賽倍達等；根據觀察，約有8成的患者能逐步改善。

除藥物治療，亦可嘗試使用負壓助勃器，在機器的輔助之下，陰莖進行被動性的充血勃起並幫助行房，或是利用近十年來快速發展的低能量體外震波治療（Li-ESWT），利用低能量震波施予在陰莖海綿體上，促進海綿體內長出健康的新生血管，來幫助充血產生勃起。

夫妻心態要正確 身心健康同步調整

另外，值得注意的是，勃起功能障礙除生理因素，其他如生活與經濟的壓力、焦慮、憂鬱或夫妻之間感情不睦等心理因素也會造成影響，吳佳璋醫師強調，不只是心態與生活習慣調整，夫妻之間的關係經營也很重要，一起用正確的心態來面對勃起功能障礙，並盡早就醫尋求專業醫師的診察，別讓「鳥事」困擾一輩子。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者張慈恩 全台40歲以上男性2人就有1人有勃起障礙！除吃藥還有「這些解法」



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