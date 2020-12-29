健康醫療網》男性「小弟弟」彎曲超過30度 醫：應盡快手術矯正

男性朋友若發現有陰莖彎曲等困擾時，千萬不要害羞就醫，以免長期下來危及健康，也賠了自己的性福。

陰莖彎曲原因可分為先天和後天所導致，若為青春期時白膜兩側發育速度不同則為先天，若為外傷或慢性發炎則是後天導致，像佩羅尼氏病就會因陰莖白膜出現纖維化硬塊，促使勃起時陰莖產生疼痛和彎曲。安南醫院泌尿科董聖雍醫師指出，臨床上，約有三分之一男性在勃起時並非完全垂直挺立，必要時接受治療，可藉由白膜折疊術找回性福人生。

20多歲男小弟弟彎曲過大 經手術矯正找回性福

請繼續往下閱讀...

一名20多歲年輕男子發現勃起時，陰莖就會向下彎曲角度過大，擔憂影響性行為，因此就檢查，經醫師建議後採以陰莖矯正手術，順利恢復出院，也找回性福人生。董聖雍醫師指出，當勃起時白膜兩側伸展程度不同，就會使得陰莖產生C型彎曲外觀，但男性也不用過於擔心，並非所有陰莖彎曲情況都須介入治療，若角度不大且不影響性行為，則可觀察即可。

「小弟弟」彎曲幅度大 小心恐骨折

董聖雍醫師說明，若為彎曲角度超過30度，且造成行房困難，甚至性交時陰莖受傷讓白膜破裂，也就是陰莖骨折，這時必要時可藉由白膜折疊術治療，透過將白膜過長的一側以類似收納窗簾方式，進行重疊後縫合，達到勃起時白膜可等長效果，但要注意三個月內須嚴格避免勃起，避免縫線撐裂得再次動刀。

發現「小弟弟」彎曲困擾 必要時應勇於就醫

此外，針對佩羅尼氏病，目前也能藉由藥物治療以幫助減緩疼痛，觀察約一年以上等待病情穩定後再進行手術矯正較佳。董聖雍醫師強調，男性朋友若發現有陰莖彎曲等困擾時，千萬不要害羞就醫，以免長期下來危及健康，也賠了自己的性福。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者曾正豪 男性「小弟弟」彎曲超過30度 醫：應盡快手術矯正

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法