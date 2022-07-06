健康醫療網》男大生染疫影響「勃起功能」 醫助重振往日雄風

泌尿科醫師許哲維指出，許多國外報導指出，新冠肺炎病毒感染和男性的勃起功能大有關係，而近來國內染疫人數不斷攀升，這類病人如何治療並恢復至染疫前的勃起功能，也成為一大課題。

疫情期間居家辦公少外出、常熬夜追劇或是運動頻率下降，這些都是男性勃起功能的「沉默殺手」。（https://www.freepik.com/）

最近全台染疫人數不斷攀升，一名男大生不幸染疫，經過隔離治療，咳嗽流鼻水等呼吸道症狀完全緩解；不料，卻突然發現自己晨間勃起消失，之後與女友親密時，也因勃起硬度不佳，讓女友懷疑情變。所幸儘速就醫後，透過檢查合併口服藥物治療，才順利重振往日雄風，恢復自信心。

感染新冠肺炎 易造成勃起功能障礙

臺北市立聯合醫院中興院區泌尿科醫師許哲維指出，許多國外報導指出，新冠肺炎病毒感染和男性的勃起功能大有關係，而近來國內染疫人數不斷攀升，這類病人如何治療並恢復至染疫前的勃起功能，也成為一大課題。臨床上常見病人多半過去就有相關心血管疾病風險，如抽菸、肥胖、糖尿病等等風險因素，加上新冠病毒感染使其勃起功能更加衰退。

請繼續往下閱讀...

病毒影響勃起功能 可透過藥物及針劑改善

其中病毒主要透過三個不同路徑影響勃起功能：降低肺部血氧飽和度、破壞陰莖海綿體血管內皮細胞、感染睪丸造成雄性素降低。臨床上會詢問病人相關病史和評估其風險因素，進一步抽血或安排相關檢查，最後針對病人不同需求給予後續治療，可能的治療選項包括口服藥物、針劑、體外震波、合併治療或是以生活作息調適為主。

然而各種方式均有其優缺點，許哲維建議與醫師充分溝通諮詢後，選擇最適合自己的處理方式。

血精、血尿應積極就醫 勿信偏方延誤治療

許哲維提醒，疫情期間居家辦公少外出、常熬夜追劇或是運動頻率下降，這些都是男性勃起功能的「沉默殺手」；此外若發現有血精、血尿等問題時，更應該積極求診、接受檢查，切勿相信傳統偏方。適度運動搭配健康飲食和規律作息，對於染疫後的恢復才是根本之道。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者曾正豪 男大生染疫影響「勃起功能」 醫助重振往日雄風

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法