健康醫療網》早洩不用再靠偏方 衛福部核准噴劑新選擇

早洩是指在性行為過程中，進入伴侶陰道後1分鐘之內就射精。從調查中發現約一半男性認為1分鐘內都算早洩，女性有37%認為5分鐘內都算早洩，男女雙方認知差異大。

早洩的盛行率近三成，百萬男性日常性福受到挑戰，台灣男性學醫學會２日公布「男性早洩認知調查研究」，在500位受訪的男性中，「早洩」位居現在和未來的疾病困擾第3名，僅次於三高、攝護腺肥大。「早洩是世界上唯一一種用時間來當衡量標準的疾病」，台灣男性學醫學會理事長陳煜醫師分享，其實早洩並沒有絕對定義，而是相對比較出來的，也呼籲男性們不要尋求偏方，接受正規醫療可以明確改善，尤其現有複方噴劑可選擇，更多元方便。

台灣男性學醫學會理事長陳煜醫師分享，其實早洩並沒有絕對定義，而是相對比較出來的，也呼籲男性們不要尋求偏方，接受正規醫療可以明確改善，尤其現有複方噴劑可選擇，更多元方便。（記者提供）

期待越高失望越大 早洩認知男女沒共識

早洩是指在性行為過程中，進入伴侶陰道後1分鐘之內就射精。從調查中發現約一半男性認為1分鐘內都算早洩，女性有37%認為5分鐘內都算早洩，男女雙方認知差異大。

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陳煜醫師表示，調查臨床醫師的意見發現，超過半數患者是在有早洩問題一年以上才願意到泌尿科求診，不願意積極就醫的原因是因為沒有勇氣開口，其次是因為過去治療成效不佳，或是藥物使用上不夠方便，所以對治療失去信心。臨床上也發現就診患者有增加趨勢，年輕族群比例提升，但患者普遍有僥倖心理，認為只是短暫壓力、情緒或睡眠品質不佳引起，過一段時間自己就會好轉，治療黏著度低，問題反反覆覆地發生。

陳煜醫師指出早洩治療的關鍵是合併「藥物治療」和「伴侶陪伴」，才能達到最佳的治療效果。臨床經驗中發現，與伴侶一起來就醫的患者比起自己前來看診的患者，前者的用藥依從性與治療結果都比後者更好。

早洩是指在性行為過程中，進入伴侶陰道後1分鐘之內就射精。從調查中發現約一半男性認為1分鐘內都算早洩，女性有37%認為5分鐘內都算早洩，男女雙方認知差異大。（圖片來源：https://www.freepik.com/）

早洩治療忌偏方 衛福部核准用藥更安全

台中榮民總醫院泌尿科主治醫師陳卷書則分享，近四成患者曾在就醫前使用偏方，也有不少患者表示他們較為信任食療、中藥，或是從電台廣告資訊來購買成藥等。

目前早洩治療方式有口服錠劑、外用軟膏、噴劑等。陳卷書醫師表示，口服錠劑藥物機轉為短效血清素抑制劑，需要性行為前一小時服用，雖可延長性行為時間，但可能出現腸胃不適、噁心想吐或是頭痛等副作用；塗抹外用軟膏需在性行為前需擦拭乾淨，以免沾黏，便利性不足，劑量較難控制。目前國內衛福部已核准最新的早洩複方噴劑治療藥物，經過國際三期臨床試驗證實有效性和安全性，以外用噴劑方式定量給藥，性行為前五分鐘使用，能延長射精時間，方便早洩患者治療使用。

陳卷書醫師也分享個案，約30歲的男性，直到婚後才發生性行為，雖與妻子行房時常常不到一分鐘就結束，但因夫妻倆過去都沒有過其他性經驗，並無發現不妥之處，直到妻子與幾位閨密聊到另一半的持久度，才發現原來丈夫可能有「早洩」問題。曾以口服藥物和其他偏方治療，但因副作用和成效不彰而放棄治療，後來經專業醫師評估後，調整外用噴劑藥物以減少副作用，現在已能享有滿意的性生活。

攜伴就醫共同解決問題 治療成效更佳感情更好

早洩治療只要勇敢踏出治療第一步，其實真的不困「男」，陳煜醫師呼籲，男性如發現疑似有早洩問題，建議主動至泌尿科報到，將有專業醫護人員協助評估是否確診；若是女性發現另一半的行房持續時間太短，且變成常態，也可以「攜伴」就醫，共同解決問題，讓性福長久才是感情長久的關鍵。

台中榮總泌尿科主治醫師陳卷書醫師表示，選擇早洩治療時，可留意是否有衛福部核准適應症且有臨床實證，較具安全性。（記者提供）

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者黃心瑩 早洩不用再靠偏方 衛福部核准噴劑新選擇

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