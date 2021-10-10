健康醫療網》擁有傲人腹肌卻腰痠背痛 原來是深層肌肉「罷工」

核心肌群一旦罷工，也就表示深層肌肉較弱，進而會影響到淺層肌肉「繃緊」以支撐身體重量，造成疼痛。

擁有傲人腹肌卻腰痠背痛，原來是深層肌肉「罷工」！（https://www.freepik.com/）

30多歲從事物流業、又熱愛重訓的蘇先生，長時間需要久站、搬重物，為了讓力氣更大、更穩，積極重訓更練出傲人腹肌，卻仍然腰痠背痛，需要按摩緩解痠痛，但治標不治本，往往到了隔天痠痛感又再度襲來，以為是肌肉不夠大，但蘇先生嘗試許多方式都無法根治，直到前往醫院進行「紅繩運動」治療，才不再痠痛難耐，花蓮慈濟醫院物理治療師簡婕表示，按摩只能在表層做舒展，但沒多久會打回原形，而透過紅繩運動，讓大腦下指令並喚醒身體當中深層、不常使用的肌肉，達到真正「穩定」效果。

深層肌肉「罷工」 成腰痠背痛主因

紅繩運動，全名為「紅繩懸吊系統」源於二次世界大戰以及小兒麻痺流行的年代，是利用4到5條繩子，將患者的肢體以多點懸吊的方式來進行訓練，透過擾動繩子，創造一種「不穩定」的狀態，激發身體自然而然取得「平衡」，因此可以活化到全身神經、肌肉。

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簡婕表示，很多人健身的時候，著重於自己有沒有八塊肌、二頭肌等，但很有可能只是淺層肌肉受到訓練，深層核心並沒有被激發。核心肌群一旦罷工，也就表示深層肌肉較弱，進而會影響到淺層肌肉「繃緊」以支撐身體重量，造成疼痛。因此，紅繩運動可以找出罷工的肌肉成並且訓練它，誘發、喚醒深層肌肉，如此淺層肌肉就會放鬆，疼痛必定會減少。

不僅如此，紅繩運動除了誘發核心肌群，還能達到肌筋膜張力放鬆與調整，全方面恢復正確的姿態，降低急性或慢性的疼痛。

不只上班族 銀髮族、運動員都適用

紅繩運動分為兩大系統，一是Neurac，另一則為Active，兩者適應的對象不同。簡婕指出， Neurac是以紅繩的懸吊設備施以「高層次神經肌肉刺激治療法」適用於慢性疼痛、各類肌肉骨骼問題以及神經肌肉控制失能的人，可以使肌群正確使力，以恢復正常且健康的動作功能。而Active則是專門為運動專業人才所設計的，以激發身體中不易訓練的肌群，提升穩定、平衡與協調能力。

簡婕補充，很多運動員不知道如何真正運用核心肌群使出力氣，紅繩運動可以幫助運動員找到核心的力量，一但抓到核心力量，對運動員來說就像抓到一根穩固的柱子，提升運動能力，反之，若運動員不會運用核心肌群，容易受傷。紅繩運動最大的特色就是「訓練我們的肌肉，並以對的時機、對的肌肉、對的力量，不讓肌肉亂出力、過度用力，還能讓運動員在施力時更有效率，賽場上的表現肯定會更好。」

紅繩懸吊系統也推出小型的器材Record mini，提供一般民眾可以在家進行紅繩運動訓練。另外，只要身上沒有開放性傷口或手術完的活動禁忌症，簡婕表示，連銀髮族都適合進行紅繩運動，只要經過專業治療師或醫師評估，可幫助長者身體活化，更懂得使用正確的肌肉、正確的力量，生活會更加輕鬆。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者楊艾庭 擁有傲人腹肌卻腰痠背痛 原來是深層肌肉「罷工」

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