健康醫療網》還沒進入先繳械？改善早洩先做五件事

早洩分為原發性與後天兩種，原發性是指不明原因造成，從有性行為一開始就沒有辦法超過一定時間；後天則原因複雜。

還沒進入先繳械？改善早洩先做五件事！

28歲的小陳有早洩困擾，不僅和女友之間辦事不夠盡興，有時候甚至還沒進入就繳械了，讓他挫敗不已，連情侶關係都岌岌可危。小陳也上網查了許多方法，用性交中斷訓練，甚至將包皮割除，效果都不明顯。這才下定決心找醫師求助，一開始服用口服藥物覺得改善有限，後來改用外用噴劑，才終於解決小陳的困擾，面對女友更能抬得起頭。

不須追求金槍不倒 但撐不到一分鐘即是早洩

請繼續往下閱讀...

收治個案小陳的泌尿科診所院長林修名表示，多數人認知上的「早洩」，常誤認為要支撐15分鐘、甚至60分鐘不射精才算正常。但他分享，兩性之間溝通很重要，曾有人做過女性對於性行為時間的調查，發現伴侶3-5分鐘內射精是可接受的，5-7分鐘屬於正常，超過15分鐘則太久、太累，顯見男女雙方認知落差。但如果男性從陰莖開始插入陰道、撐不到一分鐘之內就射精，或是像小陳一樣還沒開始就結束了，應向泌尿科醫師求助。

小陳跟女友辦起事來非常有「效率」，常常五分鐘內就結束，甚至已包含事後清潔。他查過許多網路資料，有網友建議性交中斷法，進入陰道後再拔出，降低陰莖受刺激的時間，卻完全沒有幫助；甚至聽從傳言將包皮割除，企圖讓平常躲在包皮的龜頭早點適應外界，避免因為太敏感而提早繳械，卻也毫無進展。林修名醫師表示，上述這些方法改善早洩非常有限，將包皮割除還可能更敏感，一碰就洩。

早洩分為原發性與後天兩種，原發性是指不明原因造成，從有性行為一開始就沒有辦法超過一定時間；後天則原因複雜，林修名醫師指出，可能是慢性病藥物影響，也可能因為壓力、情緒、疾病影響，有些年輕人會懷疑是青春期時自慰次數較多，不過自慰太多或縱慾過度並不會造成早洩。

改善早洩五步驟 嘗試偏方恐傷身

如果自己覺得有早洩狀況，林修名醫師建議可以先做五件事：

●第一是正確認知，不是沒有持續半小時，或沒有其他人久就叫早洩，除非不到1分鐘。

●第二是雙方溝通，與伴侶之間要有共識，兩人對性生活滿意就好，持久並非唯一指標，性行為並不是只有從進入到射精而已，前後溫存也很重要。而且太久也會很累，所以雙方認知也要重新協調。

●第三是不要迷信偏方，林修名醫師強調，在蓋台廣告、地下電台中明示或暗示有療效的產品，常都是健康食品，誇大療效吸引民眾購買是不合法的，千萬不要上當。輕則無效、嚴重還可能因為成分不明而傷身。

●第四是飲食作息要正常，經常熬夜、飲食不節制，身體不健康，狀態自然不會好。

●第五是找泌尿科醫師諮詢，尋求正規治療。

正規治療僅兩種 口服藥物與外用噴劑

林修名醫師表示，目前針對早洩的合法治療只有兩種，一是口服藥物，二是外用噴劑。口服藥物需在性行為前1-3小時服用，不過對於部分男性效用有限；外用噴劑較為方便，性行為前5-10分鐘噴在龜頭處，形成一層薄膜降低龜頭敏感度，但不會影響龜頭之外其他部位的敏感度，進入伴侶體內也不會有不良影響。

坊間對改善早洩有許多迷思，林修名醫師舉例，有些人以為多吃生猛海鮮對房事有助攻效果，但並沒有醫學上的根據；也有民眾會補充「鋅」，但對男性性功能來說，這個微量元素並非仙丹，也要考慮從腸胃吸收之後，是否真的能進到血液之中。他強調，改善早洩絕對沒有秘方，均衡飲食，良好生活習慣、尋求正規治療才是王道。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者黃心瑩 還沒進入先繳械？改善早洩先做五件事

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法