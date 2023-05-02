健康醫療網》腰閃到別亂吃！了解5種常見「肌肉鬆弛劑」 副作用、注意事項一次看

肌肉鬆弛藥品是「醫師處方藥物」，使用過量或長時間服用都有風險。民眾千萬別因為想快速解決痠痛問題，而任意服用他人給予的藥品。

腰閃到雖然不是什麼大病，卻會因為痛感而影響身體活動，生活中會產生許多不便，大大影響生活品質。由於閃到腰的疼痛是因為肌肉強烈痙攣造成的，在藥物治療上，可能需以肌肉鬆弛相關藥物來緩解。

但肌肉鬆弛劑可不能隨便亂吃。甘誼文藥師指出，每一種肌肉鬆弛劑的機制、副作用都不相同，須經醫師診斷、評估開立不同的肌肉鬆弛劑使用。藥師也整理出5種常見肌肉鬆弛劑，幫助民眾了解正確用藥的重要性。

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腰閃到雖然不是什麼大病，卻會因為痛感而影響身體活動，生活中會產生許多不便，大大影響生活品質。（https://www.freepik.com/）

肌肉鬆弛劑是什麼？ 藥物如何作用？

當民眾因姿勢不良閃到腰前往醫療院所看診時，「肌肉鬆弛劑」是醫師可能會開立的治療藥物。「肌肉鬆弛劑」從字面上來看，就是可以讓緊繃肌肉放鬆的相關藥物。

甘誼文藥師進一步說明，肌肉鬆弛劑的作用機轉是干擾神經肌肉末端的神經傳導，讓緊張、痙攣的肌肉獲得緩解，並減少因過度反射而引起的疼痛、緊繃、僵硬等不適感，讓過度使用的肌肉休息。

由於肌肉鬆弛劑的作用，肌肉獲得放鬆，也讓容易產生疲倦感，因此常見的藥物副作用包含，嗜睡、專注力下降、反射運動能力下降、視線模糊等。年長者若服用了肌肉鬆弛劑須注意，可能更容易出現跌倒等意外。

5種常見藥物 副作用、注意事項別輕忽

而服用肌肉鬆劑後，不論是駕駛、操作精密機械等也都一定要特別留意，因為有可能會因為藥物副作用而發生意外。因此，民眾若有從事相關工作，應向醫師、藥師等討論肌肉鬆弛劑的使用劑量、頻率。

甘誼文藥師也整理出5種常見肌肉鬆弛劑的副作用，讓民眾了解各藥物使用時須注意的事項：

● Sirdalud鬆得樂：若同時使用其他降血壓等慢性病藥物，應主動告知醫師，因為Tizanidine可能會造成低血壓、頭暈眼花。 ● Solaxin舒肉筋新：服用後可能會出現橘紅色尿液，但這是正常現象不用太過擔心。 ● Befon倍鬆：突然停藥可能會產生躁動不安、精神混亂、錯亂幻覺、譫妄，甚至癲癇的情形，若有神經疾病相關病史者需特別小心。 ● Userm悠縮莫：有強烈的酸苦味，且若剝半或咬碎可能會造成舌頭痲痺，服用時務必「整粒吞服」。 ● Mephenoxalone美飛舒肌：緩和神經、放鬆精神，能改善精神緊張、神經質、神經焦慮，也可作為輕度抗焦慮及精神安定劑處方

甘誼文藥師表示，每一種肌肉鬆弛劑的機制、注意事項與副作用都不相同，醫師會先評估病人痠痛的部位、原因等，並依病人個別情況開立不同的肌肉鬆弛劑。

尤其肝腎功能不佳的患者有調整劑量之必要，與酒精、鎮靜安眠、抗憂鬱等藥物的交互作用也需要特別留意。食藥署也提醒，肌肉鬆弛藥品是「醫師處方藥物」，使用過量或長時間服用都有風險。民眾千萬別因為想快速解決痠痛問題，而任意服用他人給予的藥品。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩 腰閃到別亂吃！了解5種常見「肌肉鬆弛劑」 副作用、注意事項一次看

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