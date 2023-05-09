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健康醫療網》吃炸物好紓壓？最新研究：吃薯條、炸雞恐更憂鬱

根據最新研究顯示，經常食用薯條等油炸食品的人，吃下的化學物質可能會對心理健康產生負面影響，焦慮症風險較一般人增加12%，憂鬱症風險也增加了7%，在年輕男性中尤為明顯。
健康醫療網

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2023/05/09 10:36

大嗑炸雞、薯條、洋芋片好紓壓！但根據最新研究顯示，經常食用薯條等油炸食品的人，吃下的化學物質可能會對心理健康產生負面影響，焦慮症風險較一般人增加12%，憂鬱症風險也增加了7%，在年輕男性中尤為明顯。

丙烯酰胺是罪魁禍首

《美國國家科學院院刊》（ Monday in the journal PNAS）1日發表的論文表示，經常吃薯條等油炸食品的人，焦慮症風險較一般人增加12%，憂鬱症風險也增加了7%。該研究在11.3年調查了140,728人，排除前2年確診憂鬱症患者後，從食用油炸食物的受試者中發現8,294例焦慮症和12,735例憂鬱症。該研究還發現，年輕男性最常吃下不只1份油炸食物。

● 焦慮症風險增加了12%

● 憂鬱症風險增加了7%

● 和吃炸雞相比，吃炸薯條導致憂鬱症風險也高出2%。

在油炸食物的過程中，會產生一種化學物質「丙烯酰胺」，是導致焦慮和憂鬱風險增加的罪魁禍首。研究人員對成年斑馬魚進行長期暴露於丙烯醯胺的實驗，結果發現斑馬魚出現了焦慮和憂鬱行為。

在油炸食物的過程中，會產生一種化學物質「丙烯酰胺」，是導致焦慮和憂鬱風險增加的罪魁禍首。（https://www.freepik.com/）

焦慮和憂鬱呈上升趨勢

根據《CNN》報導，哈佛大學流行病學和營養學教授沃爾特威利特（Walter Willett）表示，油炸食品對健康的影響，主要取決於油炸食材以及使用的炸油類型。吃炸薯條之所以會影響情緒，在於薯條會導致血糖大幅飆升，導致情緒相關的荷爾蒙反應。值得注意的是，丙烯酰胺不僅通過油炸產生，也存在於烘烤過的咖啡豆以及吐司中。

醫學專家大衛卡茨（David Katz）表示，油炸食品的攝入量增加，罹患焦慮或憂鬱症的風險也會增加。然而，焦慮症或憂鬱症患者藉由美食紓壓的的頻率也會越來越高，導致吃油炸食物與深化憂鬱變成惡性循環。不健康的食物和營養不良，會讓人變得低落，並導致心理健康狀況惡化。

世界衛生組織（WHO）估計，全球有超過5%的成年人患有憂鬱症。杭州大學研究人員表示，全球憂鬱症和焦慮症持續上升，到2020年分別增加27.6%和25.6%。目前尚不需要對油炸食品的不良影響感到恐慌，但保持健康的生活方式和減少購買油炸食品，除了維持整體健康，也有助於心理健康。

想要戒掉吃東西紓壓的習慣，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書發文建議，每次想吃薯條之前，也許可以：

● 多想想這些問題（易肥胖，易憂鬱，易焦慮...你愈吃愈「惡性循環」）

● 多嘗試聽音樂、做手工藝、看電影、慢跑、騎單車、做瑜珈等簡單休閒活動

● 或是跟好友聊聊天，吐吐悶氣

原文出處：New research suggests that french fries may be linked to depression

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬 外電報導 吃炸物好紓壓？最新研究：吃薯條、炸雞恐更憂鬱

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