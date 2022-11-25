健康醫療網》選前焦慮、選後憂鬱 5招拒「選舉壓力障礙」

選舉的結果不盡如意，甚至會有強烈的挫敗感，且內心感到憤恨、羞恥、內疚甚至妄想，最終罹患憂鬱症。

台灣幾乎每2年都會有選舉，而選舉前半年候選人們就開始各種媒體操作及造勢；而往往到了選舉前衝刺的緊要關頭，即使平日對政治漠不關心的人，遇到選前的緊張時刻，也常會感到無比的擔憂，這代表著「選舉焦慮症」已悄然上身，身心狀況已陷於焦慮中。

即使平日對政治漠不關心的人，遇到選前的緊張時刻，也常會感到無比的擔憂，這代表著「選舉焦慮症」已悄然上身，身心狀況已陷於焦慮中。（https://www.freepik.com/）

小心選舉狂熱 造成「選舉壓力障礙」

一般而言，民眾於選前常會處於焦慮緊張的狀態，此乃因為選舉的結果對他們有直接的利害關係，包括權力（利）、利益、財務甚至意識形態等方面；於心理學上所反應的特點，就是有一種「快失控」的感覺，這意味著民眾無法控制這場選舉會帶了什麼變數，也不知道發生的事情代表著什麼含意，而這些巨大的未知數隨之而來的便是恐懼與壓力。這種「選舉壓力障礙」（Election Stress Disorde）現象於2016年由美國心理學家Dr. Steven Stosny提出，後為世人所熟知。

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由於選舉會造成緊張對立局勢，其輕微壓力的表現有時僅於睡眠、飲食與身體層面如失眠、怒飲、沒胃口、注意力不集中、肌肉緊繃、腸胃道不適或頭痛；但有時會因政治立場不同，常出現異於日常的想法或行為之心理層面問題，這往往造成家庭與社交活動的隔閡與分歧，使自己陷入更大的壓力與焦慮之惡性循環中。甚至選舉的結果不盡如意，甚至會有強烈的挫敗感，且內心感到憤恨、羞恥、內疚甚至妄想，最終罹患憂鬱症。

應對選舉壓力 五招調適身心

熱衷政治的民種往往處於高壓的狀態，在此建議以下幾種方式，來應對選舉壓力障礙可能帶來的困擾：1.限制觀看新聞及社交媒體的時間、2.與您所關愛的人就政治議題劃清界限、3.尋求信賴朋友的協助、4.找到適當的參與方式、5.投票日先行安排適當計畫。

當人們預計在投票日會感受到選舉壓力時，他們往往便一定會感受到，即便處於未實質接觸任何與選舉有關的實際壓力源，如選舉新聞、開票數等。因此於投票日不如先行安排一些計畫來確保可處於「平靜」狀態，避免遭受選舉壓力的襲擊。這意味著可於此時段與朋友進行一些較輕鬆有趣的活動或對話，或者繞過有關選舉的議題，藉此拯救原本可能失序的理智線。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者張慈恩 選前焦慮、選後憂鬱 5招拒「選舉壓力障礙」



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