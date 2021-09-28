健康醫療網》胖歐爸氣虛、性慾低，竟是睪固酮搞的鬼！？

台灣男性學醫學會理事長陳煜醫師表示，「更年期」並非女性才有，其實男性也會出現，臨床上常見男性睪固酮低下的患者，在生理上最常出現體力下降而變得不喜歡運動導致肥胖，心理方面則容易焦慮、憂鬱及易怒。

胖歐爸氣虛、性慾低，竟是睪固酮搞的鬼！？（圖片來源：www.freepik.com）

一名45歲的黃先生，是一家大公司的高階主管，平常下班回到家是老婆和小孩眼中的好老公、好爸爸，但最近發現小腹愈來愈凸，而且體力變差，下班就想回家躺沙發休息，情緒也變得容易暴躁，常因為一點小事就跟老婆和小孩起爭執，害老婆差點受不了要帶小孩搬回娘家住。黃先生驚覺事態嚴重，趕緊前往醫院求診，檢查後才發現原來是遲發性睪固酮低下在作怪，也就是俗稱「男性更年期」惹的禍，經治療後身心都獲得改善，跟妻子道歉後全家人又重獲幸福。

更年期非女性專利 男性也會有！

台灣男性學醫學會理事長陳煜醫師表示，「更年期」並非女性才有，其實男性也會出現，臨床上常見男性睪固酮低下的患者，在生理上最常出現體力下降而變得不喜歡運動導致肥胖，心理方面則容易焦慮、憂鬱及易怒。當男性體內的睪固酮低下時，缺乏活力減少運動，導致男性睪固酮更低，進而產生惡性循環，若適當補充睪固酮，就能加速打破這個惡性循環，讓男性遠離睪固酮低下所帶來的身心困擾。

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睪固酮補充療法 也能降低糖尿病發生機率

陳煜醫師說，目前治療「男性更年期」以睪固酮補充療法為主，治療選擇上有口服藥物、外用凝膠及針劑，其中口服藥物需要經過肝臟代謝轉為有效成份，過程中有損害肝功能的疑慮，因此肝功能異常者無法使用；外用凝膠方便，只要塗抹於皮膚上就能吸收，但要注意使用後應避免接觸女性及幼童；針劑則有短效、中效及長效三種劑型，若考慮睪固酮濃度需要在身體中維持一定水平，建議可與醫師討論使用三個月打一次的長效劑型，也能減少疫情期間回診次數。

陳煜醫師指出，根據美國及德國研究報告顯示，睪固酮低下的男性患者定期每三個月施打一次睪固酮補充劑，經十年後腰圍可以下降10公分，體重也可減少18公斤。另外在最新的Lancet學刊中也指出，有糖尿病高風險的睪固酮低下患者，經補充睪固酮後能降低41%罹患糖尿病的機率，建議這類患者應該積極接受治療。

延緩男性更年期 從良好生活做起

陳煜醫師提醒，雖然「男性更年期」屬於正常生理現象，平時可以透過勤運動來刺激睪丸延緩睪固酮降低，不過現代人生活忙碌、飲食不正常，單靠運動及減肥不容易。倘若發現自己出現性慾降低、勃起功能變差，加上常常力不從心或情緒紊亂，就要提高警覺儘速就醫，由專業泌尿科醫師協助檢查及治療，才能重獲良好生活品質。

陳煜醫師提醒，若發現自己出現性慾降低、勃起功能變差，常常力不從心或情緒紊亂，就要提高警覺儘速諮詢泌尿科醫師。

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本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 胖歐爸氣虛、性慾低，竟是睪固酮搞的鬼！？

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