健康醫療網》男性時常疲憊沒精力？ 小心「睪固酮缺乏症」害健康

在疫情的壓力下，男性朋友肩膀的負擔著實不輕，健康更不能被生活壓垮，如果覺得生活不太有樂趣、沒有精力了，請記得要到泌尿科來仔細檢查。

指揮中心播報的死亡人數出現年輕染疫的死亡個案，而且還不確定有沒有慢性病史，這讓人對疫情更感到害怕。不過，如果仔細聽下去，會發現患者好像有嚴重的肥胖問題。其實過多的體脂肪絕對是慢性疾病、手術、麻醉等所有健康問題的高危險群。

肥胖是慢性病根源 健康如臨大敵

樂生療養院尿路結石科李信毅主任表示，一般的減重與節食除了可能減少體脂肪，也會減少瘦體重（去脂體重）而影響健康。睪固酮療法不但可以增加睪固酮低下患者的瘦體重、減少脂肪量，也可以改善包括肌力減弱、骨質疏鬆、情緒障礙等相當多不利於男性健康的問題，它對整體健康的益處可能需要幾年的時間才能完全體現出來，而且補充的過程要儘量持續不中斷。

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睪固酮治療法 先諮詢專業

補充睪固酮有口服、針劑、皮膚凝膠、鼻內凝膠等多種劑型。每種補充的方式都有它的優缺點，應該要先與醫生討論過後再來做選擇。甚或是因人而異、多種方式合併的雞尾酒療法才是最適合的。

疫情生活雙壓力 中年大叔健康也要顧

李信毅醫師提醒，在疫情的壓力下，男性朋友肩膀的負擔著實不輕，健康更不能被生活壓垮，如果覺得生活不太有樂趣、沒有精力了，請記得要到泌尿科來仔細檢查。若原因是與性腺機能減退有關，那麼睪固酮療法就可能對你很有幫助，它除了可以減少促炎因子、改善血壓、血糖和血脂的狀況，甚至有可能增加對病毒的抵抗力。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者曾正豪 男性時常疲憊沒精力？ 小心「睪固酮缺乏症」害健康

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