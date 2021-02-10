健康醫療網》想到過年就焦慮！ 團圓壓力好大

想到過年，就想到要發紅包、要被逼問有沒有男女朋友、年薪多少、何時結婚、何時要生小孩、要不要再生一個，覺得壓力好大！

想到過年，就想到要發紅包、要被逼問有沒有男女朋友、年薪多少、何時結婚、何時要生小孩、要不要再生一個，覺得壓力好大！有些人甚至會出現身心症狀，焦慮、憂鬱、甚至失眠，諮商心理師全聯會媒體公關委員會委員石瀝新表示，這種特定情境的情緒變化很常見，通常節日過後便會解除，但如果嚴重影響生活與工作時，就必須尋求專業人員協助來避免惡化。

（圖片來源：freepik）

節日前焦慮緊張 節日後適應障礙

因為特定事件引發的情緒焦慮，雖不屬於廣泛性焦慮症，然而大型節日之前會感到焦慮、緊張，節日後則可能出現適應障礙症（Adjustment disorder）的情況，也就是一般來說可能可以調適的特定壓力，卻造成了反應強烈的狀態，進而出現沮喪、憂慮、不安、悲傷或易怒的心理反應。

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石瀝新諮商心理師指出，平常就容易煩惱的人，多半是先天性格、或後天家庭教育所塑造而成，而因特定事件引發的情緒，則可能出自於過去受到的痛苦和傷害。嚴重時可能導致睡眠障礙或是社交畏懼，或因焦慮而引發的肌肉緊繃、腸躁症等身體的不適反應。

尋求信任親友當隊友 區分對象目的

石瀝新諮商心理師建議，若是在過年前後遇到壓力時，可以先跟手足或信任的親友抱怨，找到同一陣線的隊友，一同對抗不友善的親戚。但抒發情緒之餘也要找到解決之道，若永遠針對同一問題一直抱怨，隊友也會疲乏。

接著可正視為何問題會造成自己不適，是因為隱私被探查？因為被拿來做比較？因為感情不被祝福？還是因爲剛好分手、生涯規劃不被認同、想法被否定等，可以在節日前先預設會被問的問題，以及為何這些問題會使自己不適。嘗試劃出自己的心理界限，也可以區分對象的目的，比如有些人是出自於關心（並未意識到會造成對方不悅），但也有些人可能則是不懷好意，依據對方的目的決定回答的方式。

盡量避免硬碰硬 家人疏離成地雷

若是親近的親友，可以回答想回答的部分即可，同時作為社交的練習，調整自己心態。若是不懷好意、不尊重的探究，可以做好準備，避開衝突；或是將問題以不挑起戰爭的方式拋回去，「那表哥現在年薪多少？有要結婚了嗎？」、「堂妹要考大學？要念什麼系？交男朋友了嗎？」，石瀝新諮商心理師建議，盡量與親友避免硬碰硬，當下若發生紛爭、不愉快，可能會造成家人疏離、影響感情，更可能將這些不愉快的經驗帶到下一段親密關係之中，成為內心地雷區。

安排形成避開聚會 急性症狀需求助

若是不願意被強迫，同時也不想影響家人感情，當然也可以在過年安排工作、出遊等避開聚會。石瀝新諮商心理師強調，若在節日前後出現不安、沮喪、痛苦等心情且無法改善，可以尋求心理諮商的協助，來整理情緒；若出現了恐慌症、焦慮症、強迫症、社交畏懼、失眠等急性症狀，則可先尋求身心科、精神科醫師的協助，待急性症狀較緩解後，再尋求心理諮商的協助。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者黃心瑩 想到過年就焦慮！ 團圓壓力好大

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