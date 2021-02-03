健康醫療網》防疫在即，年菜該如何選擇？營養師教撇步

邱淨如營養師表示，準備年菜時，可選擇雞蛋、肉類、魚類、黃豆製品等品質較好的蛋白質來源，且建議每餐以兩份蛋白質為原則；另外，可選擇富含維生素C、A、E、鋅、銅等微量營養素之食物，像是芭樂、奇異果、甜椒、葵花籽油、紅花籽油、杏仁果等。

年菜示意圖（資料照）

農曆過年將至，許多人最期待就是與家人吃年夜飯，尤其去年新型冠狀病毒疫情影響至今，也讓大家更珍惜彼此團聚時光。柳營奇美醫院邱淨如營養師指出，除了配合政府推行防疫新生活，在年菜選擇上也可有所應對，透過年菜時掌握均衡飲食原則，讓自己補充足夠營養，提升免疫力，開心過好年。

選擇優良蛋白質來源 補足身體所需營養

但究竟年菜該如何選擇呢？邱淨如營養師表示，因應現代人生活忙碌，許多人偏向選擇外燴年菜，但外界的病毒及細菌肆虐，加上考量家中長輩免疫力較差，準備年菜時，可選擇雞蛋、肉類、魚類、黃豆製品等品質較好的蛋白質來源，且建議每餐以兩份蛋白質為原則；另外，可選擇富含維生素C、A、E、鋅、銅等微量營養素之食物，像是芭樂、奇異果、甜椒、葵花籽油、紅花籽油、杏仁果等，可多善用相關食材用於年菜烹調或選購外燴年菜。

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自己做防疫年菜 特別又健康

為讓民眾年菜能吃得安心，本院營養師精心設計5道防疫年菜，包括分別主菜為「菇菇雞紅藜炊飯」、配菜為「番茄燉牛腱」、「佃煮虱目魚」、「麻油蔬食」、「長年菜雙蠣雞湯」等提供給民眾參考。邱淨如營養師建議，民眾不妨可自行在家烹煮年菜，並購買幾樣外燴年菜來做搭配，不僅吃得特別，也能吃出健康。

疫情尚未緩解 持續遵守防疫新生活運動

此外，飯後也可攝取水果，但若為糖尿病患者則要注意食用粉量，每次約拳頭大小即可，且一天兩次為主。邱淨如營養師提醒，目前疫情尚未環姐，因此過年期間仍得遵守防疫新生活運動，在團聚吃飯時也要有公筷母匙，並盡量減少交談時間，再藉由飲食補足營養，健康過好年。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林怡亭 防疫在即，年菜該如何選擇？營養師教撇步

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