健康醫療網》25歲女憂鬱又癲癇 竟是缺乏「1維生素」惹禍

台北慈濟醫院神經科醫師劉修勳指出，維生素B12是構成神經的重要角色，可以幫助周邊神經的髓鞘形成，所以不足的話表現非常多元，舉凡神經相關疾病如手麻、腳麻、癲癇、憂鬱、認知功能失調都可能出現。

25歲張小姐，一年多來，經常陷入不明原因的情緒低落，在身心科診所診斷為憂鬱症，服藥治療都沒有明顯改善。日前突然出現癲癇症狀，就醫後發現患者維生素B12相當低，僅有不到150pg/mL，恐是發病主因，透過針劑配合口服的維生素B12治療，不僅情緒穩定，癲癇也不再發作。

25歲張小姐，一年多來，經常陷入不明原因的情緒低落，在身心科診所診斷為憂鬱症，服藥治療都沒有明顯改善。日前突然出現癲癇症狀，就醫後才發現是維生素B12攝取不足，恐是發病主因！（https://www.freepik.com/）

「維生素B12」構成神經 缺乏恐致憂鬱、癲癇

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台北慈濟醫院神經科醫師劉修勳指出，維生素B12是構成神經的重要角色，可以幫助周邊神經的髓鞘形成，所以不足的話表現非常多元，舉凡神經相關疾病如手麻、腳麻、癲癇、憂鬱、認知功能失調都可能出現。

維生素B12的吸收得靠腸胃道，而年長者易有萎縮性胃炎或糖尿病用藥，所以65歲以上老年人缺乏的發生率約30-40%。另外，少數年輕人會因為胃部手術史、吸笑氣影響B12合成等原因而缺乏，所以像張小姐這樣年輕，且沒有疾病史和生活史的不明原因缺乏者，可以說是少之又少。

「同半胱胺酸」升高 維生素B12不足需藥物治療

然而，維生素B12的正常值雖然至少要在200-400 pg/mL，但病人是否缺乏卻不能只單看B12的檢查數值，還要加看血液中「同半胱胺酸」的數值。劉修勳說明，這是一種是血液中的氨基酸，為蛋白質代謝的中間產物，因為具有毒性，需要被人體代謝掉；但是它的代謝需要靠維生素B12，因此要是B12不足，同半胱胺酸就會升高，增加毒性，傷害神經、細胞甚至血管。

除了抽血外，醫師也會再視病人症狀安排進一步檢查，例如認知障礙做核磁共振、手腳麻木安排神經電器生理檢查、步態不穩做神經學檢查等。若排除其他疾病，確定是維生素B12不足、同半胱胺酸過高，就會以針劑或口服的方式替病人補充維生素B12。

補充維生素B12 每日兩杯牛奶、一顆雞蛋

預防勝於治療，台北慈濟醫院營養師侯沂錚也提到，依據衛生福利部「國人膳食營養素參考攝取量」，維生素B12一天要吃到2.4微克，民眾若每天喝兩杯牛奶、吃一顆雞蛋便已足夠。而全素者或乳糖不耐症者則建議固定補充綜合維他命或含強化維生素B12的酵母粉，以滿足人體需求，兼顧均衡營養。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者王冠廷 25歲女憂鬱又癲癇 竟是缺乏「1維生素」惹禍



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