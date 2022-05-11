健康醫療網》兒童接種新冠疫苗 提升全民防護力

目前校園兒童感染確診及居家隔離者很多，因應防疫，「6-11歲莫德納疫苗」門診將做人員管控分流，家長為小朋友預約門診後，建議當日由一位家長陪同至現場，備妥小朋友的健保卡並現場簽署意願書，兒科專科醫師評估問診後再進行接種。

COVID-19疫情嚴峻，政府為提升全民防護力及兒童保護力，全台已陸續開設兒童疫苗門診或前進學校駐點施打。衛生福利部臺北醫院也全力配合防疫，除了將至校園駐點之外，鄭舜平院長表示即日起開設「6-11歲莫德納疫苗」門診，讓孩子們都能有充足的保護力，強化社區、學校的保護力，共同維護兒童健康。

因應防疫新規範 評估問診才接種

臺北醫院疫苗接種主要負責人暨家醫科主任李雅萍醫師表示，目前校園兒童感染確診及居家隔離者很多，因應防疫，「6-11歲莫德納疫苗」門診將做人員管控分流，家長為小朋友預約門診後，建議當日由一位家長陪同至現場，備妥小朋友的健保卡並現場簽署意願書，兒科專科醫師評估問診後再進行接種。

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若小朋友為居家隔離者，請家長先評估需完成的居隔相關天數與自主管理相關的天數，再替小朋友預約施打。若現在為居隔者，家長就要留意預約的門診日期。因此，為免日後遇到可能發生居隔的狀況而無法施打時，建議家長盡早帶著小朋友完成疫苗施打。

確診小孩有抗體 打疫苗須再稍等

依照目前的防疫政策，兒科盧道揚醫師表示，確診後身體內會產生抗體，但目前對於自然免疫的持續時間尚不清楚，依照目前的防疫政策建議確診兒童在發病日或確診日（無症狀感染者）之後至少要間隔3個月，再接種疫苗。

很多家長擔心疫苗對兒童造成的副作用會高於確診致死率，兒科盧道揚醫師說，幼兒易感染omicron，主要症狀為發燒、腹痛、嘔吐，輕微的疫苗副作用，例如發燒、頭痛，以簡單的口服藥普拿疼即可緩解不適，mRNA的疫苗如莫德納、BNT在接種後，不會立刻產生副作用，可能2-5天甚至一週後，才有疲倦或特定部位痠痛等副作用，家長可以密切觀察有無不舒服，兩週後就不需要擔心。

孩子打疫苗 保護全家人

新冠感染確診對兒童健康造成的傷害比打疫苗造成的副作用嚴重很多，小朋友打疫苗能保護自己，還可以保護家人，尤其是有慢性病、免疫缺損的家人，家庭成員彼此要特別注意做好防疫清潔，也要留意關懷彼此的健康。盧道揚醫師提醒，若有潛在慢性疾病的小朋友在接種前，建議先諮詢原醫師評估健康狀況，討論最佳的接種時機。

接種前全面營養 攝取充足維生素

盧道揚醫師建議，接種疫苗前，可多從蔬果中攝取維生素C與抗氧化的食材，可減少不適。營養科主任李佩霓營養師則說，小朋友平常均衡飲食，每天3～4份蔬菜、2～3份水果，從各種新鮮食物及原態蔬果攝取到抗氧化營養素維生素C跟D。由於水果含糖量高，建議不要讓孩子一次吃太多，若自己打蔬果汁也要留意水果的份數，若購買市售蔬果汁要注意額外糖份。

本文經授權轉載自【健康醫療網】 記者林怡亭 兒童接種新冠疫苗 提升全民防護力

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