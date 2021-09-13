健康醫療網》Delta病毒株來襲 父母可以做些什麼保護孩子？

薩貝拉博士提到，接種疫苗的好處遠超過接種疫苗的風險，儘管孩子年紀小還不能接種疫苗，請確保接種疫苗的人都已完成接種，只要有更多的人受到保護時，降低家人和老師的感染疫情風險。

Delta病毒株來襲！父母可以做些什麼保護孩子？（www.freepik.com）



Delta病毒株來襲，父母可以做些什麼保護孩子？根據克里夫蘭醫學中心，兒科傳染病專家卡米爾·薩貝拉（Camille Sabella）醫學博士指出，預防病毒的最佳方法是接種疫苗，若是孩子太小不能接種疫苗，可以做的是確保其他能接種疫苗的人都完成接種，並鼓勵孩子做好防疫措施才能將感染風險降至最低。儘管Delta具高度傳染性，似乎在兒童中出現輕微的症狀，但仍需密切關注孩子的任何異狀。

新冠病毒株 速度變化快速

薩貝拉博士說，儘管Delta病毒株具有高度傳染性，但是感染COVID-19的兒童如有任何症狀大多是非常輕微的，包括咳嗽、打噴嚏、流鼻涕、胃部不適、頭痛和疲勞等。到目前為止，它似乎並未在兒童中引起更嚴重的疾病，不過仍需要密切關注，因為這種情況在不斷變化。如果孩子開始出現新冠疫情的症狀、呼吸問題、嚴重疾病等問題，請務必聯繫專業的醫療人員。

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新學期保護兒童 留意呼吸道症狀

即使已接種新冠疫苗，Delta變體傳播力強，因此採取額外的保護措施很重要。除新冠疫情外，薩貝拉博士發現呼吸道融合病毒（RSV）和人副流感病毒（HPIV）等會增加呼吸道疾病，尤其是年長者。儘管數據顯示疫苗有效，還是會出現突破性病例，這也是為何周圍如果有呼吸道症狀者需要小心，因為一旦罹患RSV 和HPIV病毒引起呼吸道等症狀，非常不容易與COVID-19的症狀區分開來。

薩貝拉博士提到，接種疫苗的好處遠超過接種疫苗的風險，儘管孩子年紀小還不能接種疫苗，請確保接種疫苗的人都已完成接種，只要有更多的人受到保護時，降低家人和老師的感染疫情風險。

勤洗手或戴口罩 保持安全距離

薩貝拉博士說，未來可以預期會出現更多變種病株，許多家長很擔憂是否應該把孩子送回學校，他認為，在學校的好處遠遠超過在學校的風險。雖然他理解家長們這種擔憂，但他仍然相信學校是孩子們最好的去處，疫情還未結束前，父母只需要繼續鼓勵他們的孩子保持距離以策安全。美國疾病預防中心和美國兒科學會建議在學校戴口罩、勤洗手，保持社交距離，持續警惕及遠離生病的人。

本文經授權轉載自健康醫療網 編輯部 Delta病毒株來襲 父母可以做些什麼保護孩子？

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