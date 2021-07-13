健康醫療網》不敢打新冠疫苗？ 想解封疫苗覆蓋率是關鍵

台灣疫苗推動協會秘書長呂俊毅表示，若要盡快恢復生活，盡快施打疫苗達到群體免疫為關鍵。

台灣疫苗推動協會呂俊毅秘書長（圖為5月5日記者會資料照片）

台灣三級警戒第四度延長，雖然鬆綁部分規定，但仍是屬於三級警戒範圍。看似確診數持續下降，但雙北地區仍有群聚事件及家戶感染傳出，除了持續落實個人防護之外，施打疫苗也是另一重點。英國首相強生宣布要與病毒共存，預計7月19日解除封城及口罩禁令，雖然讓專家嘩然，但在八成國人均有施打第一劑疫苗的情況下，希望盡快恢復正常生活。然而台灣目前覆蓋率約一成，各地也傳出緩打潮、拒打潮，新冠疫苗真的有這麼可怕？

要盡快恢復正常生活 施打疫苗達到群體免疫為關鍵

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台灣疫苗推動協會秘書長呂俊毅表示，若要盡快恢復生活，盡快施打疫苗達到群體免疫為關鍵。對於疫苗對變種病毒株的防護疑慮，他說：「目前台灣流行的主要是alpha（英國）株，AZ疫苗與莫德納疫苗都對alpha（英國）株保有正常的保護效果，兩種疫苗對於重症的預防效果都很好，相信新冠疫苗的保護力能有效控制國內新冠疫情。」

孕婦、哺乳媽媽都可打疫苗 未含有活性新冠病毒

對於懷孕或哺乳婦女是否可以打新冠肺炎疫苗，呂俊毅醫師說，孕婦是重症的高風險群，一旦重症對母體胎兒都是嚴重的威脅。依目前的資料研判，新冠疫苗對孕婦及胎兒看起來沒有不良影響。而哺乳媽媽施打疫苗是沒有問題的，疫苗都沒有含有活性新冠病毒，疫苗成分也不會跑到母奶中，對媽媽及孩子都不會有不良影響。

打完疫苗可能確診但為輕症 仍有傳播病毒疑慮應戴口罩

但不代表打了疫苗就不會確診。呂俊毅醫師表示，根據臨床試驗結果AZ疫苗的保護力大約是7到8成，莫德納疫苗大約是9成，也就是說，兩種疫苗都不能百分之百避免新冠病毒的感染。但是國外的研究也顯示，兩種疫苗對於重症的預防效果都很好，也就是說只要打了疫苗，即使得到新冠病毒感染，也極少會變成重症。雖然有研究顯示可以降低新冠病毒的散播，但仍有傳染給別人的疑慮，接種完疫苗仍要進行個人防疫措施。

血栓發生率為十萬分之一 AZ疫苗被視為安全有效

在今年3月左右，部分國家發現打完AZ疫苗，有人會出現血栓與血小板低下的副作用，曾經停用或限制AZ疫苗的使用者年齡。後來研究發現，血栓及血小板低下的發生率約每10萬人會有1位，相對於感染新冠病毒的風險非常的低，打疫苗利大於弊，所以大部分國家都再度開放使用AZ疫苗，仍被視為安全有效的疫苗。

慢性病患更需疫苗保護 若感染恐為重症

除了對新冠疫苗嚴重過敏者不適合施打以外，患有各種慢性病，如糖尿病、心臟病、慢性肺臟疾病、腎臟病含洗腎等對象，不但可以打新冠疫苗，更需要疫苗來保護，呂俊毅醫師強調，這些族群萬一感染，症狀通常都比較嚴重。目前的疫苗對beta（南非）株與delta（印度）株的保護力較差一點，但是仍有一定的保護力。全球有很多專家在監測病毒的演化，一旦發現有現有的疫苗無法保護的變異株，可能需要考慮研發新一代的新冠疫苗。

台灣疫苗推動協會提醒，新冠病毒疫情是全球性的，各國都需要打疫苗，新冠疫苗更處於供不應求的狀態，台灣獲得的疫苗數量有限，民眾無需特別挑廠牌施打，全民落實接種疫苗才能提高群體免疫、跟上全球解封腳步。

本文經授權轉載自健康醫療網：不敢打新冠疫苗？ 想解封疫苗覆蓋率是關鍵

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