健康醫療網》台大新冠疫苗QA 第二劑可隔多久？混打？ 黃立民醫師解析

黃立民也說，台灣要100%全體免疫力，一定要打到80-90%，不過打30-40%就有感了，效果就會擴散，病毒傳播速度就變慢，可以預期台灣打到30-40%疫情就會比較好控制。

新冠肺炎疫情延燒全球，各國拚疫苗施打率。（資料照）

新冠肺炎疫情延燒全球，各國拚疫苗施打率。臺大醫院22日設立COVID-19新冠肺炎常見問題專區，臺大醫院兒童醫院院長黃立民表示，目前市面上腺病毒載體疫苗、mRNA疫苗都非常新，一年內匆促上陣戰績不錯，不過也存在一些問題待解。快來看看常見黃立民醫師解析常見新冠疫苗QA。

Q1新冠疫苗第一劑和第二劑可隔多久？

根據免疫學原則，黃立民表示，打完第一針，只要免疫系統還記得，隔多久打第二針都有效果，如果免疫系統已經忘記第一針，第二針就要從頭來。

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針對AZ疫苗，黃立民提到，政府規定8-12周打第二針，不過臨床試驗發現，不同施打間隔的保護力，小於6周有55%，6-8周則59%，9-11周63%，大於12周達81%，「16周以上效果還是非常好，代表隔了16周再打第二針免疫系統還記得，仍然有效。」

至於第二針最長可以隔多久？黃立民強調，新冠疫苗還沒有數據，若參考子宮頸癌疫苗數據，青少年需打兩針，間隔6個月，研究顯示兩針間隔12個月比6個月的抗體量高。

他對此表示，即使間隔12個月，免疫記憶仍在，甚至有研究顯示，隔兩年效果又更好，顯示免疫記憶持續效果很久。

Q2新冠疫苗可不可以混打？

黃立民指出，很多歐洲國家已經建議混打，主要理由是副作用，目前建議第一針AZ，第二針打RNA疫苗，但需更多實證研究。

根據西班牙研究，663人第一針打AZ疫苗，後續3分之1第二針不打，3分之2打第二針疫苗，則不打第二針抗體沒有變化，第二針打BNT RNA疫苗，抗體幾何平均值幾乎增加100倍，綜合抗體陽性率從34%進步至100%，「顯示混打效果不錯，比打兩針AZ好。」

不過混打會不會副作用增加？黃立民分析，主要副作用是發燒機率增加，目前有國家建議可以混打，比如加拿大建議第一針打AZ疫苗，第二針可以打AZ疫苗或RNA疫苗，但強調第一針打RNA疫苗，第二針一定照打RNA疫苗。

為何混打疫苗順序很重要？黃立民強調，混打一定要不能比原來方式差，甚至要更好，先打AZ疫苗在打RNA疫苗，一定要比兩劑AZ疫苗好，或者至少一樣好，才會混打。

「先RNA疫苗再打AZ疫苗，不用做實驗就知道效果一定不好。」黃立民說明，因為RNA疫苗第一劑效果約只有50%，第二劑強化免疫記憶很重要，如果第二劑換成AZ疫苗，免疫原性沒RNA疫苗強，且不同刺激方式對免疫系統不夠，混打效果因此比較低。」

Q3如果只打一針新冠疫苗的保護力有多少？

如果第二劑無法打，保護力還在嗎？黃立民分析研究數據表示，輝瑞第一針保護效果是52%，莫德納第一針是69.5% （不過只打一針14天內的保護效果是50%，打第二針就達92%）；只打一劑的嬌生疫苗是66%；AZ是76%。

黃立民說，根據以色列打BNT疫苗經驗，第一針保護效果是54%，與臨床試驗相似。但他強調，如果疫苗覆蓋率夠高，蘇格蘭只打第一劑BNT疫苗有91%，AZ是88%；南韓只打第一劑BNT疫苗則89%，AZ是86%。

由於數據混亂，黃立民解釋，打一針效果取決於當時環境，如果施打率不高、防疫措施不嚴格，效果是不好的；如果防疫有成、疫苗施打也踴躍，打一針效果就很好。

BNT和莫德納打一針約50-60%，如果防疫、施打率都好，則可達80-90%；AZ疫苗打一針約7成，如果防疫、施打率都好，也可達80-90%。

多少人打疫苗，才能回歸正常生活？

黃立民總結上述問題：

（1）第二針疫苗，AZ可以隔4-16周，政府建議8-12周，從研究顯示隔半年也沒關係。 （2）新冠疫苗可以混打，但順序很重要，一定要先打腺病毒疫苗，再打RNA疫苗。另外，RNA疫苗一定要打第二針。 （3）只打一劑保護效果，視疫苗覆蓋率和疫情嚴重程度而定，情況好約50-60%，情況好可達80-90%。

黃立民也說，台灣要100%全體免疫力，一定要打到80-90%，不過打30-40%就有感了，效果就會擴散，病毒傳播速度就變慢，可以預期台灣打到30-40%疫情就會比較好控制。

◎臺大醫院設立COVID-19新冠肺炎常見問題專區：https://www.ntuh.gov.tw/COVID19-QA/Index.action

本文經授權轉載自健康醫療網：台大新冠疫苗QA 第二劑可隔多久？混打？ 黃立民醫師解析

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