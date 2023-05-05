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健康醫療網》除毛、性行為會導致私處暗沉？私密處用清水清潔即可？ 醫師破解女性私密處4大流言！

坊間流傳許多女性私密處謠言，包含性行為太多會導致私密處暗沉？吃油膩食物、抽菸會導致私密處有異味？陰道內部須清潔？醫師一一破解。
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2023/05/05 12:31

私密處問題常常讓人覺得難以啟齒，在一知半解的情況下，更有許多人會因網路上的資訊混淆而產生錯誤的認知。性行為太多會導致私密處暗沉？吃油膩食物、抽菸會導致私密處有異味？陰道內部須清潔？坊間流傳的女性私密處謠言，女性醫療診所院長關口由紀醫師一一破解！

私密處問題常常讓人覺得難以啟齒，在一知半解的情況下，更有許多人會因網路上的資訊混淆而產生錯誤的認知。（https://www.freepik.com/）

流言一、除毛、頻繁性行為私密處會變黑？

像「除毛或頻繁性行為，私密處會變黑」這樣的流言每位女性一定都聽過，但這真的正確嗎？關口由紀醫師表示，女性私密處也屬於皮膚組織，而造成皮膚變黑的原因就是「發炎」，發炎後若沒有適當護理，就容易產生色素沉澱，因此與其說除毛及性行為容易造成私密處變黑，不如說發炎後沒有照護，而造成色素沉澱會更為恰當。

關口由紀醫師指出，只要不過度除毛，並且除毛後做好保濕等措施，暗沉的機率就會減少，同理，在性行為上，除非是使用造成身體負擔及疼痛的方式進行，否則大部分私密處暗沉都是因為其他原因。

流言二、私處異味是因為吃太油、抽菸？

而對於私密處許多人最介意的就是異味的問題，有許多人表示「私密處有異味一定是因為吃太油或抽菸」，但這其實並不完全正確。

關口由紀醫師表示，私密處產生異味的原因，可能來自外陰清潔不徹底，或是陰道內的平衡被打亂，而抽菸及吃太油膩，確實容易造成陰道內部環境失衡，讓異味變強烈，所以改善生活習慣讓陰道內部環境平衡，並且仔細清洗私密處，才可以減少異味產生。

流言三、私密處清潔用清水就好？

另外，私密處的清潔也是許多人最困惑的部分，有人說私密處只須用清水清洗就好，但關口由紀醫師表示，私密處不能只用清水清洗，因為構造複雜，只用清水清洗容易堆積髒污，而且不好清理，清潔不徹底就易產生異味、感染等問題。

關口由紀醫師建議，可以使用沐浴乳等清潔劑，確實洗掉髒污比較好，若是私密處較敏感的人，則建議使用私密部位專用清潔劑，較不易造成肌膚負擔。

流言四、陰道內也要清潔？

那陰道內需要清潔嗎？關口由紀醫師提到，不可清洗陰道內部，內部髒污會經由分泌物自然排出，如果清洗陰道內部，容易打壞內部環境的酸鹼值及菌種，可能導致產生異味或感染等問題，清洗時著重在外陰部。

同樣的，清洗的次數也不宜太多，關口由紀醫師提醒，私密處清潔最多就是一天洗兩次（洗澡或是排便後），如果仍很在意，就必須在清潔後做好私密處保濕，用有保濕成分的濕巾擦拭，保持私密處潤澤。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 除毛、性行為會導致私處暗沉？私密處用清水清潔即可？　醫師破解女性私密處4大流言！

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