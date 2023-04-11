晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

健康醫療網》4位勃起功能障礙就有1位小於40歲！男性「不行」這樣根治

勃起功能障礙是男性常見的泌尿系統疾病，根據統計有性行為的男性中，大概每四位就有一位是勃起功能障礙患者，其中每四位患者，就有一位是小於40歲的年輕男性。
健康醫療網

健康醫療網

2023/04/11 10:42

低能量體外震波（Low-intensity extracorporeal shockwave therapy, LI-ESWT）是一種非侵入性的治療方式。近年來，低能量體外震波在泌尿科上的應用越來越廣泛，其治療範圍包括勃起功能障礙、攝護腺炎、慢性骨盆腔疼痛等多種泌尿系統疾病。

傳統藥物像是「治標」　能量體外震波「治本」

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區泌尿科醫師張德撝說，低能量體外震波的原理是通過應用短脈衝、高頻聲波在體外針對患者身體部位進行治療，相較於傳統藥物像是「治標」的症狀治療，而低能量體外震波則屬於「治本」的醫療行為。

可以透過促進血管新生、促進組織修復、抑制發炎效果三大類的機轉，從根本來改善及治療相關的病症。目前低能量體外震波，在泌尿科上的應用主要是在勃起功能障礙、攝護腺炎（慢性骨盆腔疼痛）兩大類疾病。

低能量體外震波可以促進陰莖組織的再生和修復，增加血管內皮細胞的分泌，提高血流量，從而改善勃起功能。（https://www.freepik.com/）

促進組織再生和修復　根治勃起障礙

勃起功能障礙是男性常見的泌尿系統疾病，根據統計有性行為的男性中，大概每四位就有一位是勃起功能障礙患者，其中每四位患者，就有一位是小於40歲的年輕男性。

張德撝解釋，勃起功能障礙通常是由於陰莖組織受損或血流不足引起。而低能量體外震波可以促進陰莖組織的再生和修復，增加血管內皮細胞的分泌，提高血流量，從而改善勃起功能。不僅可以避免威而剛、犀利士等相關藥物的常見副作用，像是頭痛、肌肉酸痛等不適感，更可以從根本治療勃起障礙的病因。

再者，對於攝護腺炎及慢性骨盆腔疼痛這類發炎性的疾病，低能量體外震波可以有效地改善會陰部位疼痛、解尿不適等症狀，並降低發炎因子的釋放，進而提高患者生活品質。

無法承受藥物副作用　可考慮低能量體外震波

張德撝提到，低能量體外震波的儀器，雖然單次治療價格較藥物昂貴，但其效果持續時間，相較於需要持續服用藥物往往來地更持久。如果以前飽受藥物副作用的困擾或是藥物治療成效不佳，可與醫師諮詢，讓自己獲得嶄新的下半身／生。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷 4位勃起功能障礙就有1位小於40歲！男性「不行」這樣根治

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書