健康醫療網》4位勃起功能障礙就有1位小於40歲！男性「不行」這樣根治

勃起功能障礙是男性常見的泌尿系統疾病，根據統計有性行為的男性中，大概每四位就有一位是勃起功能障礙患者，其中每四位患者，就有一位是小於40歲的年輕男性。

低能量體外震波（Low-intensity extracorporeal shockwave therapy, LI-ESWT）是一種非侵入性的治療方式。近年來，低能量體外震波在泌尿科上的應用越來越廣泛，其治療範圍包括勃起功能障礙、攝護腺炎、慢性骨盆腔疼痛等多種泌尿系統疾病。

傳統藥物像是「治標」 能量體外震波「治本」

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臺北市立聯合醫院和平婦幼院區泌尿科醫師張德撝說，低能量體外震波的原理是通過應用短脈衝、高頻聲波在體外針對患者身體部位進行治療，相較於傳統藥物像是「治標」的症狀治療，而低能量體外震波則屬於「治本」的醫療行為。

可以透過促進血管新生、促進組織修復、抑制發炎效果三大類的機轉，從根本來改善及治療相關的病症。目前低能量體外震波，在泌尿科上的應用主要是在勃起功能障礙、攝護腺炎（慢性骨盆腔疼痛）兩大類疾病。

低能量體外震波可以促進陰莖組織的再生和修復，增加血管內皮細胞的分泌，提高血流量，從而改善勃起功能。（https://www.freepik.com/）

促進組織再生和修復 根治勃起障礙

勃起功能障礙是男性常見的泌尿系統疾病，根據統計有性行為的男性中，大概每四位就有一位是勃起功能障礙患者，其中每四位患者，就有一位是小於40歲的年輕男性。

張德撝解釋，勃起功能障礙通常是由於陰莖組織受損或血流不足引起。而低能量體外震波可以促進陰莖組織的再生和修復，增加血管內皮細胞的分泌，提高血流量，從而改善勃起功能。不僅可以避免威而剛、犀利士等相關藥物的常見副作用，像是頭痛、肌肉酸痛等不適感，更可以從根本治療勃起障礙的病因。

再者，對於攝護腺炎及慢性骨盆腔疼痛這類發炎性的疾病，低能量體外震波可以有效地改善會陰部位疼痛、解尿不適等症狀，並降低發炎因子的釋放，進而提高患者生活品質。

無法承受藥物副作用 可考慮低能量體外震波

張德撝提到，低能量體外震波的儀器，雖然單次治療價格較藥物昂貴，但其效果持續時間，相較於需要持續服用藥物往往來地更持久。如果以前飽受藥物副作用的困擾或是藥物治療成效不佳，可與醫師諮詢，讓自己獲得嶄新的下半身／生。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷 4位勃起功能障礙就有1位小於40歲！男性「不行」這樣根治

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