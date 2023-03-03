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健康醫療網》男性注意！硬半天、太持久超過1時間當心 恐喪失勃起功能

如果在沒有刺激下，陰莖勃起持續超過4小時，建議就醫檢查，盡早接受醫療處理，若置之不理或延誤，勃起時間過長恐導致陰莖海綿體組織受損壞死，永久喪失勃起功能。
健康醫療網

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2023/03/03 11:18

一名45歲男子在睡醒後，發現自己的那話兒金槍不倒，但遲遲不見它消軟，又硬又痛超過半天後趕緊就醫處置，經檢查診斷為陰莖異常勃起症（priapism），所幸即時接受醫療處置，在治療後已經獲得改善、解決困擾；醫師提醒，如果延誤就醫時機，可能會永久勃起功能障礙，造成一輩子的遺憾。

陰莖異常勃起症　常見3類別

衛生福利部南投醫院泌尿科李昇平醫師指出，陰莖異常勃起症（priapism）又分為缺血型陰莖異常勃起、非缺血型陰莖異常勃起及間斷型陰莖異常勃起三類，該名男子診斷為缺血型陰莖異常勃起（ischaemic priapism），其陰莖持續勃起時海綿體堅硬，而且幾乎沒有動脈血流入海綿體，患者通常會有陰莖疼痛的狀況。

有些男性朋友追求持久度，覺得勃起時間越久，代表性能力越強。但李昇平醫師提醒，如果在沒有刺激下，陰莖勃起持續超過4小時，建議就醫檢查，盡早接受醫療處理，若置之不理或延誤，勃起時間過長恐導致陰莖海綿體組織受損壞死，永久喪失勃起功能。（https://www.freepik.com/）

無法知道確切致病因　保守治療無效需手術

李昇平醫師說明，大部分的病患並無法知道確切成因，可能與藥物、創傷或鐮刀型貧血有關，而這位病人因為患有鐮刀型貧血（Sickle Cell Disease），意即血液中的紅血球呈現鐮刀形狀，可能會阻塞在陰莖的血管，導致陰莖異常持續勃起，並且伴有疼痛感。所幸在醫師持針劑為他抽吸海綿體的血液之後，勃起症狀已明顯消退。

李昇平醫師表示，除了將海綿體的血液抽掉等保守治療，也可能會安排海綿體內注射腎上腺素受體促效劑，讓海綿體收縮，達到消退期。若上述治療效果不彰，則需要考慮手術治療。

陰莖勃起超過4小時　應盡快就醫

有些男性朋友追求持久度，覺得勃起時間越久，代表性能力越強。但李昇平醫師提醒，如果在沒有刺激下，陰莖勃起持續超過4小時，建議就醫檢查，盡早接受醫療處理，若置之不理或延誤，勃起時間過長恐導致陰莖海綿體組織受損壞死，永久喪失勃起功能。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷  男性注意！硬半天、太持久超過1時間當心　恐喪失勃起功能

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