健康醫療網》22歲阿兵哥站崗「蛋蛋」悶痛 醫：當心會不孕

一般來說，約15-20%的成年男性會有精索靜脈曲張的問題，大部分發生在左側，其中不孕症的男性更高達40%發生率。

22歲的阿兵哥站崗一天後，常常覺得自己蛋蛋悶痛、腹部有下墜感，坐著也還是覺得痛，只有睡覺起來會好一點，前往門診檢查發現，陰囊有像一包蟲般擴張的血管，這就是典型「精索靜脈曲張」的特徵。

15-20%成年男性有「精索靜脈曲張」 不孕症達40%

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臺北市立聯合醫院和平婦幼院區泌尿科醫師張東平表示，一般來說，約15-20%的成年男性會有精索靜脈曲張的問題，大部分發生在左側，其中不孕症的男性更高達40%發生率。其原因可能是睪丸周邊的靜脈叢因為久站、久坐、運動頻繁、勃起時間較長等長期擴張，導致血管扭曲變形、靜脈中的瓣膜失去功能，血流淤積在陰囊產生的問題。

陰囊血液回流不順、散熱不佳 手術協助睪固酮恢復水平

張東平解釋，近年來的研究發現在這類患者因陰囊的血液回流不順、散熱不佳會讓睪丸周邊產生熱壓力，組織缺氧而累積毒素去傷害到間質細胞製造睪固酮的功能；低濃度的睪固酮會讓男性容易打瞌睡、失去動力、容易疲倦、性欲降低、勃起功能降低，在年紀大的患者更可能讓男性更年期提早發生，而手術可以幫助這類病人的睪固酮恢復水平。

在多數精索靜脈曲張的合併不孕病人做精液分析可以發現精蟲活動力下降，甚至有形態異常的問題；世界衛生組織更是建議這些患者，若女性伴侶沒有不孕問題，考慮做精索靜脈曲張的治療，可以降低睪丸的漸進性傷害並且改善日後的生育能力。

若女性伴侶沒有不孕問題，考慮做精索靜脈曲張的治療，可以降低睪丸的漸進性傷害並且改善日後的生育能力。

嚴重者可血管結紮 緩解症狀及改善男性功能

張東平說，通常輕微的精索靜脈曲張不會對病患造成特別的不適或生活上的困擾，平時可以避免長時間的站立、久坐、頻繁提重物或運動、泡溫泉及穿過緊的褲子，有症狀時可透過陰囊抬高、冰敷降低溫度、平躺休息得到改善。

但較嚴重可能造成難以忍受的疼痛、睪丸萎縮、男性荷爾蒙低下或是男性不孕症等建議就醫治療，必要時可以透過血管結紮手術處理，以緩解症狀及改善男性功能。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷 22歲阿兵哥站崗「蛋蛋」悶痛 醫：當心會不孕

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