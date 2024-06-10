自由開講》打詐不應是宣導與口號：該儘早落實修法！

◎陳學獎

轉眼20年過去了，詐騙集團依舊橫行迄今，筆者於90年代因曾偵破多起詐騙集團案件，而獲指派參與「打擊詐騙犯罪跨部門協調會」。當時與會人士有：內政、法務、交通、財政部等單位之官員，會議後翌年責由警方成立彙整機構，於是「165專線」因運而生。

詐騙犯罪造成民眾財物損失及人心互不信任，早期詐欺犯罪均有真人現身遂行犯罪行為，諸如熟悉的「金光黨、吸收游資、市集套圈遊戲、空殼公司」等，但隨著科技突飛猛進，演變成隱身幕後操控的集團性詐騙犯罪。因為犯罪手法不同以往，故90年代警政單位歸類統稱為：「新興詐欺犯罪」，詐騙犯罪不減反增日益嚴重，為此政府又相繼成立了「打擊詐欺犯罪中心」、「打詐國家隊」來因應，針對日新月異的犯罪手法，盼能集結所有力量來共同防制詐騙。

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圖為日前行政院長卓榮泰（中）與內政部長劉世芳視察「165反詐騙諮詢專線」，並致詞宣示打詐決心。（資料照）

民眾對於詐騙集團深痛惡絕，警察的感受何嘗不是看在眼裡、痛在心底！看的是已經長期挹注經費做犯罪宣導，痛的是民眾仍然陸續被騙！綜合其因不外乎是『讓民眾誤信以為真的合理假象』及『讓受騙者深信不疑的意識型態』。

台灣是民主自由且經濟開放的社會，自詡是『剛性憲法』國家，對於打詐而言，共產專制國家相對比自由民主國家來得容易。因在民主法治架構下修法不易，許多無法與時俱進且不合時宜的法律，著實造成人民在被害的情況下索求無門。

政府打擊詐騙犯罪，警察責無旁貸戮力執行，但用於行騙的電信及網路、匯兌贓款的金融帳戶、司法刑期的判決執行，均非警察所能左右及改變的。無奈又無助之下，縱使破案也只能望著被害人落寞的眼神而嘆息！因為被害人衷心企盼的是能追回並發還被騙損失，更祈望立法院能儘速擬定符合社會期待的配套法令，以期有效遏止詐騙犯罪。



（作者為警察）

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