晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》打詐不應是宣導與口號：該儘早落實修法！

2024/06/10 11:13

◎陳學獎

轉眼20年過去了，詐騙集團依舊橫行迄今，筆者於90年代因曾偵破多起詐騙集團案件，而獲指派參與「打擊詐騙犯罪跨部門協調會」。當時與會人士有：內政、法務、交通、財政部等單位之官員，會議後翌年責由警方成立彙整機構，於是「165專線」因運而生。

詐騙犯罪造成民眾財物損失及人心互不信任，早期詐欺犯罪均有真人現身遂行犯罪行為，諸如熟悉的「金光黨、吸收游資、市集套圈遊戲、空殼公司」等，但隨著科技突飛猛進，演變成隱身幕後操控的集團性詐騙犯罪。因為犯罪手法不同以往，故90年代警政單位歸類統稱為：「新興詐欺犯罪」，詐騙犯罪不減反增日益嚴重，為此政府又相繼成立了「打擊詐欺犯罪中心」、「打詐國家隊」來因應，針對日新月異的犯罪手法，盼能集結所有力量來共同防制詐騙。

圖為日前行政院長卓榮泰（中）與內政部長劉世芳視察「165反詐騙諮詢專線」，並致詞宣示打詐決心。（資料照）

民眾對於詐騙集團深痛惡絕，警察的感受何嘗不是看在眼裡、痛在心底！看的是已經長期挹注經費做犯罪宣導，痛的是民眾仍然陸續被騙！綜合其因不外乎是『讓民眾誤信以為真的合理假象』及『讓受騙者深信不疑的意識型態』。

台灣是民主自由且經濟開放的社會，自詡是『剛性憲法』國家，對於打詐而言，共產專制國家相對比自由民主國家來得容易。因在民主法治架構下修法不易，許多無法與時俱進且不合時宜的法律，著實造成人民在被害的情況下索求無門。

政府打擊詐騙犯罪，警察責無旁貸戮力執行，但用於行騙的電信及網路、匯兌贓款的金融帳戶、司法刑期的判決執行，均非警察所能左右及改變的。無奈又無助之下，縱使破案也只能望著被害人落寞的眼神而嘆息！因為被害人衷心企盼的是能追回並發還被騙損失，更祈望立法院能儘速擬定符合社會期待的配套法令，以期有效遏止詐騙犯罪。

（作者為警察）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書