健康醫療網》男性勃起功能障礙真的無解嗎？ 泌尿科醫師幫助你重拾性福時光

男性陰莖勃起受到「大腦勃起中樞」和「薦椎反射勃起中樞」兩者影響，不論大腦或是反射，都必須經由副交感神經將勃起指令傳至陰莖，使陰莖海綿體充血才能發揮正常的勃起反應。

勇敢跨出這一步，不要不好意思！花蓮慈濟醫院泌尿部李政霖醫師表示，現在有不少男性飽受勃起障礙困擾，在傳統觀念中卻羞於啟齒，醫師鼓勵男性朋友們，千萬別不好意思，如果有相關難題，不妨前往泌尿科諮詢醫師，找出最適合的輔助治療方式，重拾幸福時光。

什麼是勃起功能障礙？無法達到滿意性行為

根據美國衛生研究院（NIH），勃起功能障礙為男性沒有能力達到勃起、無法維持勃起來達到滿意的性行為。李政霖表示，男性勃起功能障礙在各國的盛行率相當高，根據調查顯示約有26%~52%人有此困擾，可以說幾乎每兩位就有一位就可能有力不從心的狀況。李政霖坦言，臨床上真正願意求診的病患非常少，約僅有29.7%坦承自己有陽痿的症狀，23%確診勃起功能障礙的患者曾尋求援助與治療。

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花蓮慈濟醫院泌尿部李政霖醫師表示，現在有不少男性飽受勃起障礙困擾，在傳統觀念中卻羞於啟齒，醫師鼓勵男性朋友們，千萬別不好意思，如果有相關難題，不妨前往泌尿科諮詢醫師，找出最適合的輔助治療方式，重拾幸福時光。（中央社）

如何有正常勃起功能？維持良好身心狀態

李政霖表示，男性要達到正常的勃起功能，需要大腦、周邊神經、血管、賀爾蒙、心理都維持在良好的狀態才會有正常的勃起功能。男性陰莖勃起受到「大腦勃起中樞」和「薦椎反射勃起中樞」兩者影響，不論大腦或是反射，都必須經由副交感神經將勃起指令傳至陰莖，使陰莖海綿體充血才能發揮正常的勃起反應。若服用降血壓藥、抗憂鬱藥、鎮靜劑、荷爾蒙製劑，或是罹患慢性疾病者會影響男性勃起功能。

勃起功能障礙如何治療？常見四種治療方式

低能量體外震波：為非侵入性、免麻醉、無疼痛、無副作用，相對口服藥物安全，這是治療勃起功能障礙的新選擇。

口服藥物治療：適用時機在性行為前服用，協助患者在過程中維持足夠的陰莖勃起硬度，但長期使用會有耐受性的依賴問題，例如有些藥物起初效果不錯，後來失效或需要增加劑量的情形。

真空吸引器或陰莖海綿體注射治療：此項治療運用在口服藥物不佳時，使陰莖增加血液，保持勃起狀態。

植入人工陰莖：上述兩種未有效果時，可以透過人工陰莖植入手術，取代原有的海綿體，但風險性較大，只適用於願意承擔手術風險的患者。

李政霖提醒，民眾有上述相關症狀，不妨前往泌尿科諮詢醫師，坐下來與醫師好好詳談，現今都有非常良好的輔助性治療，幫助你解決困難，重拾性福時光。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林渝樺 男性勃起功能障礙真的無解嗎？ 泌尿科醫師幫助你重拾性福時光

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