與其每次擔心受怕，不如好好地學著保護自己。今天就要教大家正確而有效的7種避孕法！

常接到年輕女生的私訊，說她是在經期後的第幾天和男友做愛的，請我幫忙確認她是否懷孕了？親愛的，醫師本人沒有驗孕功能啊！你的排卵周期以及你男友精子的活躍度我都不知道啊！請直接至便利商店選購驗孕棒或附近婦產科驗孕檢查。與其每次擔心受怕，不如好好地學著保護自己。今天就要教大家正確而有效的7種避孕法：

一、保險套

透過物理方式阻隔精子進入陰道、子宮，來達到避孕效果，內含的殺精劑更能強化避孕。除此之外，保險套還可以避免性傳染病的感染。

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避孕成功率：95％。

優點：簡單、方便、便宜，且能預防性傳染病

缺點：每次需全程使用、可能影響性愛感受

保險套，透過物理方式阻隔精子進入陰道、子宮，來達到避孕效果，內含的殺精劑更能強化避孕。除此之外，保險套還可以避免性傳染病的感染。（https://www.freepik.com/）

二、口服避孕藥

服用含有低劑量的荷爾蒙藥物來抑制排卵並減少黏液的分泌來干擾受精，進而達到避孕效果。

避孕成功率：99％。

優點：每天定時服用避孕藥可調節經期、減少經痛和經血量，部分避孕藥還能改善經前症候群或治療青春痘

缺點：需每天固定相同時間服藥才能維持血液中濃度，濃度一旦降低就有可能失去避孕效果、哺乳者不可用

副作用：體重增加、水腫、乳房漲痛、噁心、腹脹、頭痛（需在醫師指示下服用）

三、子宮內避孕器（含銅）

將含銅的避孕器放置於子宮內，藉由銅離子的釋出造成子宮腔內局部發炎反應，進而引起子宮收縮及免疫反應，阻止精子通過及受精卵著床，進而達到避孕的效果，效果可長達3~5年。

避孕成功率：99％

優點：方便安全、CP值高（約$1000～2000/個，裝一次用3-5年）、取出後仍能照常生育、哺乳者可用

缺點：每年須定期復查，可能會排出體外，對銅過敏的女性無法使用

副作用：經血量增加、痛經、經期拉長、腰痠、陰道分泌物增加（需由醫師裝置）

四、子宮內避孕器（荷爾蒙）

將含有低劑量荷爾蒙藥物的裝置放置於子宮內，此裝置會長期緩慢地一點一點釋放荷爾蒙，進而達到避孕效果，效用可持續5年。

避孕成功率：99％。

優點：可治療經血過多及經痛、哺乳者可用

缺點：價格較貴（約$5000～8000/個）

副作用：異常子宮出血（需由醫師裝置）

五、陰道內避孕環

避孕環為透明環狀的矽膠材質，內含低劑量荷爾蒙藥物，透過定量地釋放來維持血液中荷爾蒙濃度，進而達到避孕效果。在經期的5天內自行放入陰道深部，3週後自行取出即可，取出後1週內月經會來潮，經期時再置入新的避孕環。

避孕成功率：99％。

優點：可治療經血過多、經痛、副作用較口服避孕藥少、每月只需使用一次（約$600/個）、熟悉後可自行放入及取出；性行為中就算掉出也不必暫停，3小時內清潔乾淨後重新置入，仍有相同避孕效果。

缺點：可能會掉出、哺乳者不可用

副作用：體重增加、水腫、乳房漲痛、噁心、腹脹、頭痛

六、事後避孕藥

服用含有高劑量荷爾蒙藥物，來抑制或延遲排卵，進而達到避孕效果，一般須於3天內（72小時）服用。這種避孕法因短時間內服用高劑量荷爾蒙，對身體負擔較大，應僅作為其他避孕失效的緊急補救的措施，例如：保險套破裂、滑脫，口服避孕藥忘了吃，或採用性交中斷、或排卵期計算錯誤等。

避孕成功率：52-94% （24小時內成功率可達94%，避孕效果隨時間拉長而遞減，最遲須於3日內服用。）

優點：事後緊急補救方法

缺點：有時效性、失敗率較其他避孕方法高、不能做為長期避孕方法（對身體負擔大）

副作用：異常出血、亂經、噁心、疲倦、頭痛、頭暈、乳房脹痛（建議在醫師指示下服用）

七、結紮手術

透過手術，將男性的輸精管或女性的輸卵管紥住綁起來，阻斷精子與卵子的結合途徑，為「永久性」的避孕方法，男性結紮僅需局部麻醉費用較便宜，而女性結紮因為手術需要進入腹腔必須全身麻醉，費用也較高昂。

避孕成功率：99％。

優點：永久避孕且不影響性生活

缺點：結紮後的復通困難，有可能終身難以恢復（務必審慎考慮）

副作用：手術風險

（文章來源：花蓮婦產科女醫．陳萱醫師）

本文經授權轉載自【健康醫療網】安全享受性愛 7個CP值最高「避孕方法」一次看

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