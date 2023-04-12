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健康醫療網》男性必知！夜尿會使「性」福拉警報 有這症狀應趁早治療

根據國際尿失禁防治協會的定義，「夜尿症」為一晚出現至少2次以上的強烈尿意而中斷睡眠，其中，有近9成5夜尿症患者是屬於夜間尿量大於整天尿量1/3的「夜間多尿（Nocturnal polyuria）」。
健康醫療網

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2023/04/12 11:50

男性有「夜尿」情形，小心不只是剝奪睡眠品質，性福可能也在拉警報！台灣尿失禁防治協會理事長廖俊厚醫師表示，國外研究證實，男性夜尿影響睡眠，會導致睪固酮下降，而且睡眠不足會影響精神、體力，連帶衝擊房事表現，恐引爆「軟上加軟」的「性福」負循環。

台灣泌尿科醫學會常務理事黃冠華醫師呼籲，40歲以上男性如有「每晚排尿次數多於2次」的狀況，千萬不要輕忽、隱忍，應立即至泌尿科就醫診斷找出病因，並透過日常生活習慣改善與藥物治療等方式積極解決，才能正確「回硬」夜尿型中年危機。

什麼是夜尿症？　與「荷爾蒙」不足有關

夜尿症其實比想像中更常見！廖俊厚醫師表示，40歲以上成人近4成都有夜尿症，與常見的代謝症候群（三高）疾病盛行率相當。若以全台人口數推估，恐有超過250萬名40歲以上熟男遭受夜尿困擾。

夜尿症其實比想像中更常見！廖俊厚醫師表示，40歲以上成人近4成都有夜尿症，與常見的代謝症候群（三高）疾病盛行率相當。（https://www.freepik.com/）

根據國際尿失禁防治協會的定義，「夜尿症」為一晚出現至少2次以上的強烈尿意而中斷睡眠，其中，有近9成5夜尿症患者是屬於夜間尿量大於整天尿量1/3的「夜間多尿（Nocturnal polyuria）」。

造成夜尿的原因有許多，包含膀胱儲存能力變差、慢性疾病用藥、睡眠等問題。廖俊厚醫師指出，臨床觀察造成「夜間多尿」的最大宗原因為荷爾蒙分泌不足。

通常晚上睡覺時，腦下垂體會分泌抗利尿激素（ADH），使尿量減少、尿液濃縮。但隨著年紀增加，腦下垂體逐漸退化，一旦抗利尿激素分泌不足，就會造成夜間尿量太多，不得不頻繁起床上廁所，導致無法一夜好眠，而夜尿問題還有可能會進一步影響「性福」。

夜尿剝奪睡眠品質　熟男恐「軟上加軟」

根據研究顯示，男性進入40歲後，影響性慾與性功能的荷爾蒙「睪固酮」會每年以1%的速度逐漸下降。黃冠華醫師指出，現在又有國際研究證實，睡眠不足也會讓睪固酮分泌下降，影響性慾與勃起功能，而韓國研究也表明，夜尿次數越多，夜尿症患者的睪固酮水平也會跟著減少。

此外，黃冠華醫師也提到，夜間多尿造成睡眠深淺程度不一，甚至難以再度入眠，不僅影響隔日的精神與體力，血壓可能還會較不穩定，也會進一步影響男性相當在意的房事表現。

黃冠華醫師提醒，睡眠品質不佳是百病之源，當男性自覺晚間睡眠品質不如以往，或是夜間排尿次數增加，超過兩次以上就應提高警覺，以免睡眠品質的剝奪以及老化帶來的雙重夾擊影響睪固酮分泌，加劇熟男們的「性福」負擔。

夜尿治療應趁早　尋求正確醫治管道

夜尿症該如何治療呢？黃冠華醫師表示，目前已有抗利尿激素等荷爾蒙藥物可幫助患者減緩夜間多尿症狀，且根據美國研究顯示，服用口服抗利尿激素藥物後，可減少5成以上的夜尿次數，並增加2小時以上的連續睡眠時間，提高睡眠品質。

而國外臨床數據也顯示，當夜尿症患者進行夜間多尿的控制後，夜尿症和勃起功能均能有所改善。廖俊厚醫師表示，年紀越高問題恐越難解決，提醒熟男們越年輕發現夜尿與睡眠品質問題，不僅能提前預防中年危機，也能讓打擾睡眠的夜間多尿症狀獲得良好的控制。

醫師建議，民眾如自覺有問題不要拖，應趕緊就診，由專業泌尿專科醫師診斷並透過合適的治療方式解決問題，切勿自行尋求其他管道，延誤治療黃金期。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 男性必知！夜尿會使「性」福拉警報　有這症狀應趁早治療

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