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健康醫療網》孕婦隨大甲媽遶境不治？醫闢謠：運動對母體胎兒皆有益

根據美國婦產科醫學會與美國運動醫學會建議，孕婦運動的標準其實跟一般人沒有太大的差異，無論有氧運動、肌力訓練、伸展運動，只要在可負荷的範圍內運動都沒有問題，而且孕婦運動對胎兒也有好處。
健康醫療網

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2023/05/01 11:48

今年大甲媽祖遶境於21日起駕，途經4縣市共計340公里，近日卻傳出一名孕婦體力不支，送醫搶救仍回天乏術，隨後經雲林縣警察局調查為社群亂傳。台灣運動醫學學會副秘書長林杏青表示，孕婦養胎不宜運動是過時迷思，根據美國婦產科醫學會與美國運動醫學會建議，孕婦運動的標準其實跟一般人沒有太大的差異，無論有氧運動、肌力訓練、伸展運動，只要在可負荷的範圍內運動都沒有問題，而且孕婦運動對胎兒也有好處。

美國婦產科醫學會資料顯示，懷孕期間運動好處多，諸如保持健康的體重、減輕背部疼痛、緩解便秘、增加睡眠品質、減輕寶寶的體重、降低妊娠糖尿病、剖腹產等風險。定期運動能夠讓胎兒受益。建議孕婦每週可至少進行150分鐘的中等强度有氧運動，以有節奏的方式來運動大塊肌肉，例如快步行走。

孕婦運動原則　維持性訓練

林杏青說明，無論美國婦產科醫學會（ACOG）或者是美國運動醫學會（ACSM）建議，孕婦運動的標準其實跟一般人沒有太大的差異，無論有氧運動、肌力訓練、伸展運動，只要沒有引起疼痛不舒服，在可負荷的範圍內運動都沒有問題，而且甚至是鼓勵孕婦運動。

懷孕期的訓練只有一個大原則，就是「維持性訓練」，不以競技為目標去加強訓練。孕前原本能夠做多重的訓練、進行多激烈的長途耐力訓練，孕期繼續維持標準沒有問題，或即使本來沒有運動習慣，從輕度運動循序漸進增加強度也沒有問題。

不宜運動是過時迷思　留意運動5狀況

以往老一輩的觀念認為「孕婦就該躺在床上養胎」，林杏青說明，孕婦養胎不宜運動是過時的迷思，正常的孕婦要跑步、游泳、騎腳踏車、重訓都沒有問題，而且適度的運動對母體與胎兒的健康都有助益。

孕婦運動需要注意的重點在於是否有子宮收縮、子宮異常出血、破水、子癲前症、血壓劇烈變化，出現上述狀況才需就醫檢查。若真的發生孕婦跟隨大甲媽祖繞境、長途步行卻休克死亡的情境，可能的因素是本身有慢性疾病而不自知，並非懷孕就不能走路運動。

♦ 子宮收縮

♦ 子宮異常出血

♦ 破水

♦ 子癲前症

♦ 血壓劇烈變化

另外，許多新手媽媽想要產後找回少女時的曲線，不惜砸下重金購買塑身衣褲，林杏青提醒，塑身衣褲穿太緊可能造成感覺異常，例如褲頭太緊會造成外側股皮神經壓迫、前外側大腿麻木；如果是緊到造成血管血流不通，也會對循環有影響。想要成功瘦身，根本之道在於均衡的運動搭配正確均衡的飲食，有氧、阻力、伸展運動不偏廢，方能恢復身材。

以往老一輩的觀念認為「孕婦就該躺在床上養胎」，林杏青說明，孕婦養胎不宜運動是過時的迷思，正常的孕婦要跑步、游泳、騎腳踏車、重訓都沒有問題，而且適度的運動對母體與胎兒的健康都有助益。（https://www.freepik.com/）

孕婦網紅骨折又登山　山友籲審視風險

33歲網紅「林叨囝仔The Lins' Kids」媽媽Sydney最近被網友投訴，前年懷6寶3X週時爬高島縱走不慎骨折，該山友為了護送她導致自己拉傷，花了不少錢自費治療。如今看到Sydney又抱孕肚爬山，山友忍不住喊話：「既然已有類似情況發生，且知道懷孕會讓骨質流失提高骨折風險了，甚至是第七胎寶寶已開始發育骨骼了，先不評論孕婦登山是否是正確或安全的行為，但我希望您能再次審視一下您的風險管理」。

對此，Sydney發文回應：「針對協助我下山的山友受傷的部分，若是您還願意跟我們聯絡，我們一定會負起責任」並表示無論是登山、身體狀況和檢查結果，一直都有在社群平台上分享，並沒有隱瞞之情，因此高島縱走的骨折事件並非突然被爆料，「未來，我們也會更謹慎、仔細。最後，再次感謝曾經給予我們幫助的所有人，謝謝大家」。

外界認為即將臨盆的孕婦跑到百岳深山等於無視風險，攀爬高山來回需十幾個小時，孕婦一旦出事，救難隊難以即時救援。獸醫師許乃文留言表示：「風險評估跟急難救助的SOP呢？出事後再說嗎？那你不只是在玩自己的命玩小孩的命，而是在玩所有可能救助你的山友的命！更是在浪費國家資源！」

網友紛紛建議孕婦登山應量力而為，或不要從事會影響他人的活動，「航空公司都有規定孕婦幾週後不能搭飛機了，也要醫生開適航證明，就是因為風險大啊！同理，登山也一樣救援不易，萬一發生意外找誰來救？這也跟颱風天硬要登山的人一樣啊」

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬 孕婦隨大甲媽遶境不治？醫闢謠：運動對母體胎兒皆有益

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