健康醫療網》肉毒桿菌治療中風 5旬男恢復行走能力

邱于禎醫師指出，中風後的肢體痙攣是造成中風患者生活品質下降的原因之一，除了會影響復健效果外，也可能會導致患部疼痛以及照顧者清潔困難等情況。

五十多歲的陳先生，過去曾是公司高階主管，無奈在中風後右側癱瘓無法行走，生活起居也都需他人照顧。為能夠儘快恢復功能，陳先生非常積極做復健，從一開始只能勉強在床上抬起手腳，半年多後已進步到可以拿拐杖行走了。然而，右側肌肉因中風後張力過強，導致其右側前臂無法伸直，五隻手指也一直緊握而無法張開。

小心腦中風 併發失能症

安南醫院神經內科邱于禎醫師表示，近年來腦中風仍是造成國人失能的主要原因之一。中風後腦神經受損無法控制肌肉，初期會導致肌肉無力或者癱瘓，中後期則因局部神經迴路反射過強，部分患者反而有肌肉張力過強、肢體僵硬及指節關節嚴重彎曲的情形。

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邱于禎醫師指出，中風後的肢體痙攣是造成中風患者生活品質下降的原因之一，除了會影響復健效果外，也可能會導致患部疼痛以及照顧者清潔困難等情況。

肉毒桿菌治療 改善肌肉僵硬

改善中風後肌肉張力過強狀況，可先用復健及口服肌肉鬆弛劑方法，倘若效果不彰也可以在張力特別強的肌肉，局部注射肉毒桿菌，以達放鬆肌肉效果。一般來說，肉毒桿菌在注射約一至二週後，患者就會逐漸感受到肌肉已較為放鬆，但後續仍需搭配復健訓練，患者的運動功能才能持續有改善的程度；中風後的復健過程對於患者相當艱辛，即使只是數公分的運動距離，但這對患者和家屬而言，都是非常巨大的進步。

改善中風後肌肉張力過強狀況，可先用復健及口服肌肉鬆弛劑方法，倘若效果不彰也可以在張力特別強的肌肉，局部注射肉毒桿菌，以達放鬆肌肉效果。（https://www.freepik.com/）

不需時常服用止痛藥 生活品質大幅提升

陳先生很開心在接受肉毒桿菌注射治療數次後，讓原本自身僵硬彎曲的前臂，竟然可以開始自主伸直。此外，肌肉緊繃所衍生的疼痛感也改善，不再需要時常吃止痛藥，手指也能張開讓家人可以幫其清潔手掌手指和修剪指甲，整體生活品質提升顯著，在此正向循環下，陳先生更有動力來面對後續長時間的復健工作，也不容易再被復健過程中的艱辛困頓所擊敗。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者曾正豪 肉毒桿菌治療中風 5旬男恢復行走能力



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