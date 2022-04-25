健康醫療網》「這些族群」有機會告別鼻胃管！健保新策看這

為鼓勵醫療團隊積極協助病人移除鼻胃管，改善生活品質，中央健康保險署討論通過「成功移除長期留置鼻胃管並恢復經口進食」診療項目，每人次獎勵3,000點，預計最快於6月1日公告實施。

為鼓勵醫療團隊積極協助病人移除鼻胃管，改善生活品質，中央健康保險署討論通過「成功移除長期留置鼻胃管並恢復經口進食」診療項目，每人次獎勵3,000點，預計最快於6月1日公告實施，預估每年約有1.3萬名長期留置鼻胃管病人受惠，讓病人從此告別鼻胃管，重拾享受美食的喜悅。

黃金恢復期復健+治療 有助恢復由口進食

根據健保署統計，110年留置鼻胃管3個月以上的病人有7.9萬人。事實上，這類病人其實可以在黃金恢復期透過專業復健訓練及治療後，成功且安全移除鼻胃管並恢復由口進食；但臨床上仍有部分醫護人員擔心病人嗆咳導致吸入性肺炎，寧可讓病人留置鼻胃管擔心，其次是安養機構缺乏照顧人力，且灌食比餵食方便，因此導致病人一直仰賴管灌維生，能夠成功移除鼻胃管者並不多。

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根據健保署統計，110年留置鼻胃管3個月以上的病人有7.9萬人。事實上，這類病人其實可以在黃金恢復期透過專業復健訓練及治療後，成功且安全移除鼻胃管並恢復由口進食。（圖片來源：https://www.irasutoya.com/）

長期依賴鼻胃管進食 恐致生理機能衰退

健保署李伯璋署長表示，鼻胃管的放置最直接的就是影響病人外觀，除了忍受疾病折磨外還必須面對外在的心理壓力，生活品質及生命尊嚴大受影響。

值得注意的是，病人一旦長期依賴鼻胃管進食，勢必缺乏咀嚼刺激，造成口腔顎面肌力或其他生理機能衰退，如腦部及心血管功能退化，而且鼻胃管放置後的照護，也往往帶來家庭照顧者的壓力。

這些因素留置鼻胃管 經評估可移除

健保署說明，本次新增「成功移除長期留置鼻胃管並恢復經口進食」診療項目，係針對腦中風、神經、喉部疾病、頭頸部癌症及老年退化等原因，導致吞嚥功能障礙而留置鼻胃管達3個月以上，經醫療照護團隊提供吞嚥或口腔功能評估訓練且成功移除管路，並「恢復經口進食，且未重置鼻胃管1個月以上者」，每人獎勵3,000點，期望透過獎勵項目的訂定，讓更多咀嚼吞嚥障礙且不得不放置鼻胃管的病人，恢復正常生活機能。

本文經授權轉載自【健康醫療網】 記者曾正豪 「這些族群」有機會告別鼻胃管！健保新策看這

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