健康醫療網》 運動完肌肉痠痛？ 中醫師分享喝這個有解

如果運動強度稍強，有些人在隔天都會感到肌肉痠痛，多半人會認為是因為「乳酸堆積」造成疼痛，事實上，近年的研究已推翻了舊觀念。

運動完肌肉痠痛？ 中醫師分享喝這個有解（圖片來源：https://www.freepik.com/）

如果運動強度稍強，有些人在隔天都會感到肌肉痠痛，多半人會認為是因為「乳酸堆積」造成疼痛，事實上，近年的研究已推翻了「肌肉痠痛是乳酸堆積」的舊觀念。同時為藥師與中醫師的王翊錞表示，一般而言，乳酸在運動後一小時就恢復正常水平了，所以除了潛在疾病外，並非由乳酸堆積導致身體延遲性痠痛，那究竟是什麼造成身體痠痛？

延遲性肌肉痠痛 肌肉組織些微撕裂、腫脹造成

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延遲性肌肉酸痛（Delayed muscle soreness，簡稱DOMS），也就是常見在登山、重量訓練、長時間逛街之後產生的鐵腿，王翊錞解釋，這種情況主要是因為肌肉和結締組織有些微的撕裂傷；另外臨床上，也得了解痠痛不單單是這樣，有可能是因為筋膜牽拉不平衡，抑或是肌肉腫脹，導致上下肌肉排列不平整，這時候只能用針灸或是按摩，把肌肉筋膜通通處理好，就像是縫衣服。

重訓隔天不痠痛並非無效 應留意運動過度傷害

近幾年健身風氣盛行，許多民眾不動則已，一動驚人，拼命加重量、調整課表，感覺練完隔天不酸不痛就是沒有效果，但王翊錞提醒，在沒有教練指導的情況下，容易產生肌肉過度使用，造成局部發炎及挫傷，這時候不注意，很容易造成永久性傷害，需要花更多時間與精神復健，反而得不償失。

中藥兩茶飲 幫助運動表現、肌肉修復

除了放鬆筋膜、休息之外，王翊錞也分享兩樣茶飲，在臨床上可以幫助運動表現，還能幫助肌肉修復。

◎生脈飲

黨參10克、麥門冬10克、五味子2克、水600cc煮取300cc

適合氣短、汗多、容易口乾舌燥的朋友；其中黨參補中益氣，增加循環，麥門冬滋陰增加復原速度；五味子收斂氣血，使氣血能充分利用。

◎桂枝甘草茶

桂枝6克、甘草3克、水600cc 煮取300cc

適合口不渴，運動後容易大汗出、手腳冰冷的朋友；桂枝有強化心臟，增加心肺功能；甘草調理脾胃，緩解肌肉緊繃的功用。

若是運動後肌肉痠痛明顯，可以在以上兩個茶飲中，添加忍冬藤3克；最後還是要提醒，有任何不舒服，一定要先找醫師診斷，不然會越吃越難過。

王翊錞中醫師 學經歷

王翊錞中醫師。（健康醫療網提供）

中醫皮膚科醫學會 專科醫師

中醫兒科醫學會 專科醫師

台北市聯合醫院 醫師

馬祖無中醫鄉巡迴醫療 醫師

中國醫藥大學國際醫療服務隊 講師

北醫中國醫藥研究社 講師

臺大傳統醫學研究社 講師

台灣偏遠地區義診

中國四川麻瘋村義診

東馬來西亞中醫義診

中國醫藥大學學士後中醫學系畢業 中醫師

台灣大學藥學系畢業 藥師

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者黃心瑩 運動完肌肉痠痛？ 中醫師分享喝這個有解

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